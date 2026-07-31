Здание ДК связи в Петербурге стало памятником регионального значения

Здание Дома культуры работников связи на Большой Морской, 58, официально стало памятником регионального значения. КГИОП включил объект в единый реестр, зафиксировав предмет охраны и границы территории. Теперь статус здания изменился с "выявленного" на полноценный памятник архитектуры.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Река Мойка в Санкт-Петербурге

Этот статус важен для будущего объекта: здание готовится стать второй сценой камерного музыкального театра "Санкт-Петербургъ Опера". Перевод в реестр памятников накладывает строгие обязательства по реставрации и ограничивает возможности перестройки, что делает задачу архитекторов более сложной.

Что именно защищает закон

Здание имеет многослойную историю: построенное в 1860-х годах как Немецкая реформатская церковь, оно подвергалось перестройкам несколько раз. В итоге КГИОП решил охранять объект в его конструктивистском облике 1930-х годов, а не пытаться вернуть облик кирхи.

В предмет охраны включили:

объемно-пространственное решение и конструктивную систему;

оформление фасадов;

винтовую лестницу;

скульптурный декор: фигуры рабочего, работницы и красноармейца (авторы Аверкиев, Николаев и Шульц), а также фриз "Октябрь".

Планы по созданию театра

Театру "Санкт-Петербургъ Опера" катастрофически не хватает места: нынешняя площадка на Галерной улице вмещает всего 175 зрителей. Новая сцена в ДК связи позволит расширить аудиторию до 300-500 человек, что соответствует формату камерных постановок.

Проектированием занимается бюро "Студия 44". Архитекторам предстоит интегрировать современную сценическую инфраструктуру — репетиционные залы и цеха — внутрь исторического контура, сохранив фасады нетронутыми.

Параметр проекта Значение Стоимость проектирования 107,4 млн рублей Общий объем инвестиций (оценка) ~ 2 млрд рублей Срок завершения проекта ноябрь 2027 года

Смена функций: от церкви к сцене

Использование бывших культовых зданий под культурные институты — традиционный для Европы путь сохранения наследия. Это считается более уважительным вариантом, чем превращение храмов в лофты или рестораны, так как сохраняется функция "высокого" общественного пространства.

Подобный сценарий уже реализован в Петербурге с англиканской церковью на Английской набережной, которую передали театру им. Шаляпина. Для ДК связи это шанс выйти из многолетнего застоя: здание годами пустовало и фигурировало в судебных спорах, а теперь получило конкретный план развития.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова