Министр природных ресурсов проверил ход строительства комплекса по сортировке мусора в Батырево

В селе Батырево Чувашской Республики проверили ход строительства комплекса по сортировке мусора. На площадке встретились министр природных ресурсов Эмир Бедертдинов, прокурор Николай Костенко и представители профильных ведомств.
Объект станет центром обработки отходов для Батыревского и соседних округов. Проект реализуют по нацпроекту "Экологическое благополучие", чтобы создать безопасную систему утилизации ТКО в регионе.
Подрядчик "Воддорстрой" сейчас монтирует металлоконструкции главного здания и обустраивает платформы для весового контроля. Также рабочие готовят базу для приема крупногабаритного мусора.
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По итогам осмотра подрядчику потребовали ускорить график. Для этого "Воддорстрою" нужно увеличить число рабочих, ввести вторую смену и начать укладку асфальта параллельно с основными работами.
"Темпы строительства ускорят, для чего необходимо увеличить количество рабочих и ввести дополнительную смену, а также начать параллельные работы по асфальтированию и приведению территории в порядок", — указано в поручении подрядчику.
Контроль за соблюдением сроков возводят минстрой и минприроды Чувашии. Ведомства требуют от исполнителя мобилизовать все ресурсы для скорейшего запуска комплекса.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.