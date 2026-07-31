Министр природных ресурсов проверил ход строительства комплекса по сортировке мусора в Батырево

В селе Батырево Чувашской Республики проверили ход строительства комплекса по сортировке мусора. На площадке встретились министр природных ресурсов Эмир Бедертдинов, прокурор Николай Костенко и представители профильных ведомств.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Сортировка мусора на производстве

Объект станет центром обработки отходов для Батыревского и соседних округов. Проект реализуют по нацпроекту "Экологическое благополучие", чтобы создать безопасную систему утилизации ТКО в регионе.

Текущее состояние стройки

Подрядчик "Воддорстрой" сейчас монтирует металлоконструкции главного здания и обустраивает платформы для весового контроля. Также рабочие готовят базу для приема крупногабаритного мусора.

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По итогам осмотра подрядчику потребовали ускорить график. Для этого "Воддорстрою" нужно увеличить число рабочих, ввести вторую смену и начать укладку асфальта параллельно с основными работами.

"Темпы строительства ускорят, для чего необходимо увеличить количество рабочих и ввести дополнительную смену, а также начать параллельные работы по асфальтированию и приведению территории в порядок", — указано в поручении подрядчику.

Контроль за соблюдением сроков возводят минстрой и минприроды Чувашии. Ведомства требуют от исполнителя мобилизовать все ресурсы для скорейшего запуска комплекса.

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