Прокуратура Тульской области добилась возврата прибрежной территории реки Суры в общественное пользование. Речь идет об участке площадью более 70 квадратных метров в Богородичском районе.
Проверка показала, что земля на берегу была передана в частную собственность. Жители района обратились с жалобой, после чего надзорное ведомство выявило нарушения в процедуре оформления или использования земли и потребовало вернуть территорию людям.
Раньше владелец использовал этот участок для личных нужд, фактически ограничив доступ к реке. Теперь берег снова открыт для всех жителей и гостей района.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.