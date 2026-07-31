Прокуратура Тульской области добилась возврата захваченного участка у реки Суры

Прокуратура Тульской области добилась возврата прибрежной территории реки Суры в общественное пользование. Речь идет об участке площадью более 70 квадратных метров в Богородичском районе.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilnur efende, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тула шәһәре билгесе

Проверка показала, что земля на берегу была передана в частную собственность. Жители района обратились с жалобой, после чего надзорное ведомство выявило нарушения в процедуре оформления или использования земли и потребовало вернуть территорию людям.

Раньше владелец использовал этот участок для личных нужд, фактически ограничив доступ к реке. Теперь берег снова открыт для всех жителей и гостей района.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова