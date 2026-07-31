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Прокуратура Тульской области добилась возврата захваченного участка у реки Суры

Россия » Центр » Тула

Прокуратура Тульской области добилась возврата прибрежной территории реки Суры в общественное пользование. Речь идет об участке площадью более 70 квадратных метров в Богородичском районе.

Тула шәһәре билгесе
Фото: commons.wikimedia.org by Ilnur efende, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тула шәһәре билгесе

Проверка показала, что земля на берегу была передана в частную собственность. Жители района обратились с жалобой, после чего надзорное ведомство выявило нарушения в процедуре оформления или использования земли и потребовало вернуть территорию людям.

Раньше владелец использовал этот участок для личных нужд, фактически ограничив доступ к реке. Теперь берег снова открыт для всех жителей и гостей района.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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