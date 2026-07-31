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Движение на улице Крымской в Саратове ограничат из-за обрушения аварийного дома

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратове временно перекроют движение по улице Крымской. Дорогу заблокируют 1 августа с 9:00 до 20:00 на отрезке от проспекта Энтузиастов до Крымского тупика. Ограничения ввели из-за аварийных работ у дома № 3.

Аварийное жилье
Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Аварийное жилье

Проезд через участок оставят только для машин спецслужб — скорой помощи, полиции и пожарных. Допуск будет согласовывать ответственный за работы специалист.

"Пропуск транспортных средств специального назначения будет осуществляться по разрешению и на условиях лица, ответственного за производство работ", — сообщили в министерстве дорожного хозяйства.

Причиной срочных мер стало обрушение части здания № 3. Ранее в доме рухнули пятый и шестой нежилые подъезды. Пострадавших нет.

Специалисты проверили жилой фонд: первый, второй и третий подъезды признали безопасными. Четвертый подъезд требует детального обследования — на этот период жителей временно переселили в гостиницу.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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