Движение на улице Крымской в Саратове ограничат из-за обрушения аварийного дома

В Саратове временно перекроют движение по улице Крымской. Дорогу заблокируют 1 августа с 9:00 до 20:00 на отрезке от проспекта Энтузиастов до Крымского тупика. Ограничения ввели из-за аварийных работ у дома № 3.
Проезд через участок оставят только для машин спецслужб — скорой помощи, полиции и пожарных. Допуск будет согласовывать ответственный за работы специалист.
Причиной срочных мер стало обрушение части здания № 3. Ранее в доме рухнули пятый и шестой нежилые подъезды. Пострадавших нет.
Специалисты проверили жилой фонд: первый, второй и третий подъезды признали безопасными. Четвертый подъезд требует детального обследования — на этот период жителей временно переселили в гостиницу.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.