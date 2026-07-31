Работающие пенсионеры Липецкой области получат прибавку в августе

Работающие пенсионеры Липецкой области получат прибавку к выплатам в августе. Для этого не нужно подавать заявления или посещать офис Социального фонда России (СФР) — перерасчет пройдет автоматически.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пенсионер с деньгами

Корректировка коснется тех, кто официально работал в 2025 году и за кого работодатель платил страховые взносы. Прибавка предусмотрена для получателей пенсий по старости и инвалидности. Также выплаты увеличат тем, кто получает пенсию по потере кормильца, если на лицевой счет умершего поступили средства, которые не учли при первом назначении пенсии.

Сумма надбавки зависит от официального заработка за прошлый год: чем выше была зарплата, тем больше вырастет пенсия. Максимальный порог ограничен тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК). При расчете учитывают стоимость коэффициента за тот год, когда человек вышел на пенсию.

Способ получения Дата выплаты в августе Банковские карты 4, 11 и 21 августа Почта России Согласно графику Почты России

"Процедура максимально упрощена, пенсионерам не нужно никуда обращаться", — пояснил управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Проверить количество накопленных баллов (ИПК) можно в выписке из лицевого счета на портале "Госуслуги".

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