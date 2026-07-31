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Башкортостан принимает Спартакиаду народов России среди сильнейших атлетов

Россия » Поволжье » Уфа

Башкортостан принимает Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов. Первый этап соревнований стартует 1 августа в Уфе и Чишминском районе.

Соревнования по велогонкам
Фото: commons.wikimedia.org by TJBlackwell, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соревнования по велогонкам

Первыми за медали поборются триатлонисты и велосипедисты. В селе Кляшево пройдет индивидуальная гонка на дистанции 25 км, сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта республики Руслан Хабибов.

Параллельно в Уфе на озере Тёплом развернется борьба триатлонистов. Атлеты пройдут классическую олимпийскую дистанцию, включающую плавание, велозаезд и бег.

"Старт будет дан в моем родном селе Кляшево. В индивидуальной гонке спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 25 км", — отметил Руслан Хабибов.

Дисциплина Локация Особенности
Велоспорт с. Кляшево (Чишминский район) Индивидуальная гонка, 25 км
Триатлон Уфа, озеро Тёплое Олимпийская дистанция (плавание, велогонка, бег)

Спартакиада народов России входит в число крупнейших спортивных событий страны. В текущем сезоне Башкортостан стал одной из основных площадок для проведения турнира.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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