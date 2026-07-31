Башкортостан принимает Спартакиаду народов России среди сильнейших атлетов

Башкортостан принимает Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов. Первый этап соревнований стартует 1 августа в Уфе и Чишминском районе.
Первыми за медали поборются триатлонисты и велосипедисты. В селе Кляшево пройдет индивидуальная гонка на дистанции 25 км, сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта республики Руслан Хабибов.
Параллельно в Уфе на озере Тёплом развернется борьба триатлонистов. Атлеты пройдут классическую олимпийскую дистанцию, включающую плавание, велозаезд и бег.
"Старт будет дан в моем родном селе Кляшево. В индивидуальной гонке спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 25 км", — отметил Руслан Хабибов.
|Дисциплина
|Локация
|Особенности
|Велоспорт
|с. Кляшево (Чишминский район)
|Индивидуальная гонка, 25 км
|Триатлон
|Уфа, озеро Тёплое
|Олимпийская дистанция (плавание, велогонка, бег)
Спартакиада народов России входит в число крупнейших спортивных событий страны. В текущем сезоне Башкортостан стал одной из основных площадок для проведения турнира.
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