Башкортостан принимает Спартакиаду народов России среди сильнейших атлетов

Башкортостан принимает Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов. Первый этап соревнований стартует 1 августа в Уфе и Чишминском районе.

Фото: commons.wikimedia.org by TJBlackwell, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Соревнования по велогонкам

Первыми за медали поборются триатлонисты и велосипедисты. В селе Кляшево пройдет индивидуальная гонка на дистанции 25 км, сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта республики Руслан Хабибов.

Параллельно в Уфе на озере Тёплом развернется борьба триатлонистов. Атлеты пройдут классическую олимпийскую дистанцию, включающую плавание, велозаезд и бег.

"Старт будет дан в моем родном селе Кляшево. В индивидуальной гонке спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 25 км", — отметил Руслан Хабибов.

Дисциплина Локация Особенности Велоспорт с. Кляшево (Чишминский район) Индивидуальная гонка, 25 км Триатлон Уфа, озеро Тёплое Олимпийская дистанция (плавание, велогонка, бег)

Спартакиада народов России входит в число крупнейших спортивных событий страны. В текущем сезоне Башкортостан стал одной из основных площадок для проведения турнира.