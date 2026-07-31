Три новых восьмивагонных электропоезда вышли на южные маршруты Кубани

На южных направлениях Кубани запустили три новых восьмивагонных электропоезда. Дополнительные вагоны позволят перевозить больше людей за один рейс, что особенно актуально в разгар курортного сезона, когда поток туристов к Черному морю растет.
Составы уже вышли на маршруты. Позже такие поезда направят и на другие линии Краснодарского железнодорожного узла, включая рейсы в краевой центр.
"Обновление поездов уже дает результат. За первые шесть месяцев 2026 года электричками в регионе воспользовались 8,9 млн пассажиров", — сообщил заместитель губернатора Евгений Пергун.
Раньше пригородные поезда на Кубани чаще всего состояли из шести вагонов. Увеличение вместимости должно снизить тесноту в салонах в часы пик и упростить дорогу до курортов.
|Показатель
|Значение
|Пассажиропоток (I пол. 2026 г.)
|8,9 млн человек
|Количество новых составов на юге
|3 поезда (по 8 вагонов)
|Всего восьмивагонных "Ласточек" в регионе
|6 поездов (3 новых + 3 вокруг Краснодара)
Новое оборудование закупают по программе обновления пригородного транспорта. Проект реализуют администрация края совместно с РЖД и компанией "Кубань Экспресс-Пригород". На данный момент на южных маршрутах региона работают только модернизированные составы ЭС1 "Ласточка".
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.