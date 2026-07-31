Три новых восьмивагонных электропоезда вышли на южные маршруты Кубани

На южных направлениях Кубани запустили три новых восьмивагонных электропоезда. Дополнительные вагоны позволят перевозить больше людей за один рейс, что особенно актуально в разгар курортного сезона, когда поток туристов к Черному морю растет.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Поезд на фоне заката

Составы уже вышли на маршруты. Позже такие поезда направят и на другие линии Краснодарского железнодорожного узла, включая рейсы в краевой центр.

"Обновление поездов уже дает результат. За первые шесть месяцев 2026 года электричками в регионе воспользовались 8,9 млн пассажиров", — сообщил заместитель губернатора Евгений Пергун.

Раньше пригородные поезда на Кубани чаще всего состояли из шести вагонов. Увеличение вместимости должно снизить тесноту в салонах в часы пик и упростить дорогу до курортов.

Показатель Значение Пассажиропоток (I пол. 2026 г.) 8,9 млн человек Количество новых составов на юге 3 поезда (по 8 вагонов) Всего восьмивагонных "Ласточек" в регионе 6 поездов (3 новых + 3 вокруг Краснодара)

Новое оборудование закупают по программе обновления пригородного транспорта. Проект реализуют администрация края совместно с РЖД и компанией "Кубань Экспресс-Пригород". На данный момент на южных маршрутах региона работают только модернизированные составы ЭС1 "Ласточка".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов