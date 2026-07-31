В Смоленске прошла масштабная сельскохозяйственная выставка с ярмаркой и семинаром

В Смоленске прошла областная сельскохозяйственная выставка. Организаторы разделили мероприятие на две части: в центре имени Тенишевых провели деловой семинар для аграриев, а на площади Ленина открыли ярмарку с экспозициями фермеров, кооперативов и поставщиков техники.
Для горожан выставка стала возможностью купить продукты местных хозяйств и изделия ремесленников. Профессиональные участники могли изучить новое оборудование и обсудить технологии с коллегами.
На развитие сельского хозяйства региона выделили значительные средства. В 2026 году поддержка аграриев пройдет через федеральный проект "Государство для людей" и профильные программы развития территорий.
|Направление
|Сумма на 2026 год
|Общая поддержка аграриев
|~ 1 млрд рублей
|Развитие сельских территорий
|624 млн рублей
Средства распределят по нескольким направлениям. Помощь получат производители картофеля и овощей, предприятия племенного животноводства. Отдельные гранты предусмотрены для фермеров, в том числе для ветеранов и участников СВО.
"В таком формате выставка состоялась впервые и показала свою востребованность. Мероприятие стало площадкой для делового общения, обмена опытом и демонстрации достижений", — подчеркнул губернатор Василий Анохин.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.