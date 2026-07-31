В Смоленске прошла масштабная сельскохозяйственная выставка с ярмаркой и семинаром

В Смоленске прошла областная сельскохозяйственная выставка. Организаторы разделили мероприятие на две части: в центре имени Тенишевых провели деловой семинар для аграриев, а на площади Ленина открыли ярмарку с экспозициями фермеров, кооперативов и поставщиков техники.

Для горожан выставка стала возможностью купить продукты местных хозяйств и изделия ремесленников. Профессиональные участники могли изучить новое оборудование и обсудить технологии с коллегами.

Финансирование и меры помощи

На развитие сельского хозяйства региона выделили значительные средства. В 2026 году поддержка аграриев пройдет через федеральный проект "Государство для людей" и профильные программы развития территорий.

Направление Сумма на 2026 год Общая поддержка аграриев ~ 1 млрд рублей Развитие сельских территорий 624 млн рублей

Средства распределят по нескольким направлениям. Помощь получат производители картофеля и овощей, предприятия племенного животноводства. Отдельные гранты предусмотрены для фермеров, в том числе для ветеранов и участников СВО.

"В таком формате выставка состоялась впервые и показала свою востребованность. Мероприятие стало площадкой для делового общения, обмена опытом и демонстрации достижений", — подчеркнул губернатор Василий Анохин.