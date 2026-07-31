В Ростове-на-Дону ограничат стоянку машин на улице Привокзальной

В Ростове-на-Дону ограничат стоянку и остановку автомобилей на улице Привокзальной, 3/1 с западной стороны. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.
Запрет вступит в силу 29 августа. Чтобы водители не оставляли машины в этой зоне, дорожники установят предупреждающий знак о работе эвакуатора.
Ограничение ввели временно. Городские власти рассчитывают, что освобождение обочины поможет разгрузить дорогу и ускорит движение транспорта на этом участке.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.