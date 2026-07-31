Работодатели в Саратовской области получат до 200 тысяч рублей на места для инвалидов

Работодатели в Саратовской области могут получить до 200 тысяч рублей из федерального бюджета на оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью. О механизме поддержки рассказал министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов.
"Федеральные средства направляются на обустройство рабочего места, до 200 тысяч рублей работодатель может получить, чтобы оборудовать специализированное рабочее место. Это неплохое подспорье", — сообщил Денис Давыдов.
По словам министра, такие выплаты помогают бизнесу компенсировать затраты на специфическую эргономику и оборудование, которые требуются для сотрудников с особенностями здоровья.
Помимо прямой финансовой помощи на технику и мебель, регион внедряет систему стимулов, чтобы сделать найм людей с инвалидностью экономически привлекательным для предпринимателей. Это позволяет снизить нагрузку на бизнес при расширении штата за счет этой категории граждан.
Получить консультации по оформлению выплат и условиям найма сотрудники компаний могут в Кадровых центрах. Такие подразделения работают в каждом районе Саратовской области.
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