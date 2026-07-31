В Ленинградской области создали отделение для поддержки людей с нарушением слуха

В Ленинградской области открылось региональное отделение Всероссийского общества глухих (ВОГ). Организация объединит более 800 человек с инвалидностью по слуху, включая участников СВО.
Общество зарегистрировали как самостоятельную некоммерческую организацию. Такой статус позволяет структуре подавать заявки на государственные гранты и привлекать дополнительное финансирование для своих проектов.
Центром деятельности станет Гатчина — там откроют помещение для встреч, лекций и мастер-классов. Также филиалы общества появятся в Выборге, Волхове, Всеволожске и Сертолово.
"Это очень важное решение, ведь ВОГ — старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху. В центре ее внимания — гражданские права людей, доступность информации и разных услуг, возможность учиться и получать профессию, находить работу, пользоваться качественной медициной и соцподдержкой", — отметила депутат Госдумы Ольга Занко.
Возглавила отделение Марина Чекменева. Она сама прошла через кохлеарную имплантацию после потери слуха в подростковом возрасте. Сейчас Марина работает переводчиком русского жестового языка, сопровождает людей на медицинские приемы и ведет образовательные программы.
|Показатель
|Значение
|Ожидаемое число членов организации
|800+ человек
|Города присутствия
|Гатчина, Всеволожск, Сертолово, Волхов, Выборг
|Динамика числа водителей такси с нарушением слуха (СПб и ЛО)
|с 213 до 278 человек за год
Появление регионального отделения ВОГ решает проблему доступности среды и информации. Для людей с нарушением слуха критически важен переводчик в государственных учреждениях и больницах, а также специализированная реабилитация, которая предусмотрена в том числе для ветеранов боевых действий.
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