В Ленинградской области создали отделение для поддержки людей с нарушением слуха

В Ленинградской области открылось региональное отделение Всероссийского общества глухих (ВОГ). Организация объединит более 800 человек с инвалидностью по слуху, включая участников СВО.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Женщина со слуховым аппаратом

Общество зарегистрировали как самостоятельную некоммерческую организацию. Такой статус позволяет структуре подавать заявки на государственные гранты и привлекать дополнительное финансирование для своих проектов.

Центром деятельности станет Гатчина — там откроют помещение для встреч, лекций и мастер-классов. Также филиалы общества появятся в Выборге, Волхове, Всеволожске и Сертолово.

"Это очень важное решение, ведь ВОГ — старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху. В центре ее внимания — гражданские права людей, доступность информации и разных услуг, возможность учиться и получать профессию, находить работу, пользоваться качественной медициной и соцподдержкой", — отметила депутат Госдумы Ольга Занко.

Возглавила отделение Марина Чекменева. Она сама прошла через кохлеарную имплантацию после потери слуха в подростковом возрасте. Сейчас Марина работает переводчиком русского жестового языка, сопровождает людей на медицинские приемы и ведет образовательные программы.

Показатель Значение Ожидаемое число членов организации 800+ человек Города присутствия Гатчина, Всеволожск, Сертолово, Волхов, Выборг Динамика числа водителей такси с нарушением слуха (СПб и ЛО) с 213 до 278 человек за год

Появление регионального отделения ВОГ решает проблему доступности среды и информации. Для людей с нарушением слуха критически важен переводчик в государственных учреждениях и больницах, а также специализированная реабилитация, которая предусмотрена в том числе для ветеранов боевых действий.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова