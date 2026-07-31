Материнский капитал перестал покрывать значимую часть стоимости жилья в Казани

Материнский капитал в Казани перестал быть значимым инструментом для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке. За десять лет доля выплаты в стоимости жилья упала с 19% до 14%, сообщает компания "Этажи".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Материнский капитал

Аналитики сравнили стоимость типовой "однушки" площадью 35 кв. м за два периода. Сумма господдержки выросла более чем в два раза — с 463 тысяч до 963 тысяч рублей. Однако этот рост не компенсировал скачок цен на недвижимость в столице Татарстана.

Показатель 2016 год 2026 год (прогноз) Размер выплаты, руб. 463 000 963 000 Доля в стоимости квартиры в Казани ~19% ~14%

Региональный разрез

Казань оказалась в группе городов с наиболее резким падением доли маткапитала. Показатель снизился на 5 процентных пунктов (п.п.). Еще сильнее ситуация ухудшилась в Краснодаре (-7 п. п.), Челябинске, Нижнем Новгороде и Омске (-6 п. п. в каждом).

Для сравнения: в Москве доля выплаты осталась стабильной на уровне 7-8%. В Сургуте, Ханты-Мансийске и Уфе маткапитал стал покрывать бóльшую часть стоимости квартиры, так как темпы роста цен там уступили индексации господдержки.

Влияние на ипотеку

В среднем по стране материнский капитал сейчас покрывает 21% стоимости квартиры против 23% десять лет назад. Сейчас сумма выплаты все еще сопоставима с первоначальным взносом по ипотечному кредиту. Но если цены на жилье продолжат расти быстрее индексации, роль маткапитала как стартового капитала может снизиться.

"Сегодня размер выплаты все еще сопоставим со стандартным первоначальным взносом по ипотеке, однако дальнейший рост цен на жилье может снизить его роль при покупке недвижимости", — отмечают аналитики "Этажей".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов