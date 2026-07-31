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Нижегородская область создаст модель семейного дома на базе Городецкого учреждения

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова обсудили развитие системы помощи семьям и профилактику социального сиротства. Итогом встречи стало соглашение о создании инновационной площадки на базе Городецкого детского дома и решение открыть в регионе отделение федерального фонда.

Женщина и ребенок в коттеджном поселке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Женщина и ребенок в коттеджном поселке

Нижегородская область стала лидером по темпам роста рождаемости в стране — в июне суммарный коэффициент превысил среднероссийский показатель. Глеб Никитин связал этот результат с внедрением региональных мер поддержки, которые дают родителям уверенность в завтрашнем дне.

Мера поддержки Охват / Результат
"Родительский основной доход" более 19 тыс. семей (с июля прошлого года)
Сертификат "Подарок новорожденному" свыше 20 тыс. семей
Количество детей в стационарных учреждениях сократилось в среднем на 30%

Инновации в защите детства

Регион перепрофилирует сеть детских соцучреждений и развивает кризисные центры. Опыт Нижегородской области в работе с подростками ("Хулиганодом") и деятельность Ресурсного центра "Дети в семье" легли в основу федеральных стратегий фонда Марии Львовой-Беловой.

"По итогам 2025 года и начала 2026 года Нижегородская область стала первой в нашем рейтинге регионов, поднявшись сразу на девять позиций", — заявила Мария Львова-Белова.

В рамках подписанного соглашения Городецкий детский дом перейдет на модель "семейного дома". Он станет одной из десяти инновационных площадок России под кураторством федерального центра, а полученный опыт позже распространят на другие регионы.

Новый офис Фонда защиты детей

В области откроют отделение Фонда защиты детей. Председателем регионального подразделения станет уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Ключевым партнером структуры выступит Ресурсный центр "Дети в семье".

Новое отделение сосредоточится на следующих задачах:

  • адресная помощь детям-сиротам, инвалидам и семьям в трудной ситуации;
  • судебная защита родителей и восстановление их в правах;
  • обучение профильных специалистов.

Работа региона интегрирована в национальный проект "Семья", который реализуется по поручению президента Владимира Путина для расширения мер поддержки и обеспечения качественной медицинской помощи семьям.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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