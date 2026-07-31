Нижегородская область создаст модель семейного дома на базе Городецкого учреждения

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова обсудили развитие системы помощи семьям и профилактику социального сиротства. Итогом встречи стало соглашение о создании инновационной площадки на базе Городецкого детского дома и решение открыть в регионе отделение федерального фонда.
Нижегородская область стала лидером по темпам роста рождаемости в стране — в июне суммарный коэффициент превысил среднероссийский показатель. Глеб Никитин связал этот результат с внедрением региональных мер поддержки, которые дают родителям уверенность в завтрашнем дне.
|Мера поддержки
|Охват / Результат
|"Родительский основной доход"
|более 19 тыс. семей (с июля прошлого года)
|Сертификат "Подарок новорожденному"
|свыше 20 тыс. семей
|Количество детей в стационарных учреждениях
|сократилось в среднем на 30%
Регион перепрофилирует сеть детских соцучреждений и развивает кризисные центры. Опыт Нижегородской области в работе с подростками ("Хулиганодом") и деятельность Ресурсного центра "Дети в семье" легли в основу федеральных стратегий фонда Марии Львовой-Беловой.
"По итогам 2025 года и начала 2026 года Нижегородская область стала первой в нашем рейтинге регионов, поднявшись сразу на девять позиций", — заявила Мария Львова-Белова.
В рамках подписанного соглашения Городецкий детский дом перейдет на модель "семейного дома". Он станет одной из десяти инновационных площадок России под кураторством федерального центра, а полученный опыт позже распространят на другие регионы.
В области откроют отделение Фонда защиты детей. Председателем регионального подразделения станет уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Ключевым партнером структуры выступит Ресурсный центр "Дети в семье".
Новое отделение сосредоточится на следующих задачах:
Работа региона интегрирована в национальный проект "Семья", который реализуется по поручению президента Владимира Путина для расширения мер поддержки и обеспечения качественной медицинской помощи семьям.
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