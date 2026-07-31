Ремонт электросетей в Ставрополе оставит часть улиц без света 3 августа

В Ставрополе 3 августа часть улиц останется без электричества. Энергетики из АО "Горэлектросеть" проведут плановые и неотложные ремонты на оборудовании.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Электрик у электрического щита

Жителям города стоит заранее спланировать день с учетом перебоев в электроснабжении, особенно тем, кто работает из дома или планирует использовать бытовую технику в указанные часы.

Адрес Время отключения ул. Машиностроителей 08:30 — 16:30 ул. Серова, 468/3 09:00 — 15:00 пр-кт Кулакова, 13В, 13Г 13:30 — 16:30

Зоны неотложного ремонта

Также с 8:30 до 12:00 ток отключат на участках, где потребовалось срочное вмешательство. В этот список попали:

ул. 9 Января (дома № 3-17, 20-48);

пер. Анисимова (дома № 27-37);

ул. Серова (дома № 259-275);

пр. Черняховского (дома № 9-19).