Ремонт электросетей в Ставрополе оставит часть улиц без света 3 августа

В Ставрополе 3 августа часть улиц останется без электричества. Энергетики из АО "Горэлектросеть" проведут плановые и неотложные ремонты на оборудовании.
Жителям города стоит заранее спланировать день с учетом перебоев в электроснабжении, особенно тем, кто работает из дома или планирует использовать бытовую технику в указанные часы.
|Адрес
|Время отключения
|ул. Машиностроителей
|08:30 — 16:30
|ул. Серова, 468/3
|09:00 — 15:00
|пр-кт Кулакова, 13В, 13Г
|13:30 — 16:30
Также с 8:30 до 12:00 ток отключат на участках, где потребовалось срочное вмешательство. В этот список попали:
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.