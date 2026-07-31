В Ульяновской области продлили особый противопожарный режим до конца августа

В Ульяновской области продлили действие особого противопожарного режима до 31 августа. Соответствующий документ подписал председатель регионального правительства Геннадий Спирчагов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пожарные тушат степной пожар

До конца лета в регионе запретили разводить открытый огонь, посещать леса и проводить любые работы, которые могут привести к возгоранию. Меры направлены на защиту лесного фонда в период высокой пожароопасности.

"За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима санкции усилены", — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ульяновской области.

Размер штрафов за несоблюдение правил зависит от статуса нарушителя.

Категория нарушителя Сумма штрафа, рублей Граждане от 10 до 20 тысяч Должностные лица от 30 до 60 тысяч Индивидуальные предприниматели от 60 до 80 тысяч Юридические лица от 400 до 800 тысяч

С начала пожароопасного сезона 2026 года в Ульяновской области ликвидировали 20 природных пожаров. Сейчас в лесах региона зафиксирован первый класс пожарной опасности.

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