В Ульяновской области продлили особый противопожарный режим до конца августа

В Ульяновской области продлили действие особого противопожарного режима до 31 августа. Соответствующий документ подписал председатель регионального правительства Геннадий Спирчагов.
До конца лета в регионе запретили разводить открытый огонь, посещать леса и проводить любые работы, которые могут привести к возгоранию. Меры направлены на защиту лесного фонда в период высокой пожароопасности.
"За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима санкции усилены", — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ульяновской области.
Размер штрафов за несоблюдение правил зависит от статуса нарушителя.
|Категория нарушителя
|Сумма штрафа, рублей
|Граждане
|от 10 до 20 тысяч
|Должностные лица
|от 30 до 60 тысяч
|Индивидуальные предприниматели
|от 60 до 80 тысяч
|Юридические лица
|от 400 до 800 тысяч
С начала пожароопасного сезона 2026 года в Ульяновской области ликвидировали 20 природных пожаров. Сейчас в лесах региона зафиксирован первый класс пожарной опасности.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.