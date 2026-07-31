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Перевозку горючего через Крымский мост разрешили только в сертифицированных канистрах

Россия » Юг » Симферополь

С 4 августа меняются правила перевозки горючего через Крымский мост. Теперь водители обязаны использовать только сертифицированные канистры, предназначенные для легковоспламеняющихся жидкостей. Информация об изменениях появилась в официальном канале, отслеживающем ситуацию на подходах к мосту и порядок досмотра.

Крымский мост (Росавтодор) 3
Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост (Росавтодор) 3

Новые требования касаются не только безопасности, но и внешнего вида емкостей. Допускаются канистры из стали, алюминия или специального пластика с обязательной маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно" и англоязычными надписями: fuel, gasoline, petrol. Также на таре должен быть знак UN или пиктограмма пламени на оранжевом фоне.

Параметр Требование
Объем одной канистры До 40 литров
Степень заполнения Не более 95% объема
Лимит на один автомобиль До 200 литров

Канистры должны быть герметичными и не иметь повреждений. Сотрудники транспортной безопасности вправе направить емкости на проверку через интроскоп. Важное ограничение: запрещено одновременно перевозить бензин и газ.

Причины ужесточения контроля

Ранее строгих требований к таре не существовало, а лимит объема топлива составлял 100 литров (с конца июня его подняли до 200). Введение жестких стандартов к канистрам совпало с перебоями в поставках горючего в регион, которые фиксируются с конца июня 2026 года.

Ситуация осложняется спецификой рынка: в Крыму отсутствуют крупные федеральные сети АЗС, и весь рынок распределен между двумя местными операторами. Чтобы помочь водителям, Министерство топлива и энергетики полуострова ежедневно обновляет интерактивную карту с данными о наличии бензина и дизеля на заправках.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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