Перевозку горючего через Крымский мост разрешили только в сертифицированных канистрах

С 4 августа меняются правила перевозки горючего через Крымский мост. Теперь водители обязаны использовать только сертифицированные канистры, предназначенные для легковоспламеняющихся жидкостей. Информация об изменениях появилась в официальном канале, отслеживающем ситуацию на подходах к мосту и порядок досмотра.

Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост (Росавтодор) 3

Новые требования касаются не только безопасности, но и внешнего вида емкостей. Допускаются канистры из стали, алюминия или специального пластика с обязательной маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно" и англоязычными надписями: fuel, gasoline, petrol. Также на таре должен быть знак UN или пиктограмма пламени на оранжевом фоне.

Параметр Требование Объем одной канистры До 40 литров Степень заполнения Не более 95% объема Лимит на один автомобиль До 200 литров

Канистры должны быть герметичными и не иметь повреждений. Сотрудники транспортной безопасности вправе направить емкости на проверку через интроскоп. Важное ограничение: запрещено одновременно перевозить бензин и газ.

Причины ужесточения контроля

Ранее строгих требований к таре не существовало, а лимит объема топлива составлял 100 литров (с конца июня его подняли до 200). Введение жестких стандартов к канистрам совпало с перебоями в поставках горючего в регион, которые фиксируются с конца июня 2026 года.

Ситуация осложняется спецификой рынка: в Крыму отсутствуют крупные федеральные сети АЗС, и весь рынок распределен между двумя местными операторами. Чтобы помочь водителям, Министерство топлива и энергетики полуострова ежедневно обновляет интерактивную карту с данными о наличии бензина и дизеля на заправках.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов