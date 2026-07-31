Перевозку горючего через Крымский мост разрешили только в сертифицированных канистрах

С 4 августа меняются правила перевозки горючего через Крымский мост. Теперь водители обязаны использовать только сертифицированные канистры, предназначенные для легковоспламеняющихся жидкостей. Информация об изменениях появилась в официальном канале, отслеживающем ситуацию на подходах к мосту и порядок досмотра.
Новые требования касаются не только безопасности, но и внешнего вида емкостей. Допускаются канистры из стали, алюминия или специального пластика с обязательной маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно" и англоязычными надписями: fuel, gasoline, petrol. Также на таре должен быть знак UN или пиктограмма пламени на оранжевом фоне.
|Параметр
|Требование
|Объем одной канистры
|До 40 литров
|Степень заполнения
|Не более 95% объема
|Лимит на один автомобиль
|До 200 литров
Канистры должны быть герметичными и не иметь повреждений. Сотрудники транспортной безопасности вправе направить емкости на проверку через интроскоп. Важное ограничение: запрещено одновременно перевозить бензин и газ.
Ранее строгих требований к таре не существовало, а лимит объема топлива составлял 100 литров (с конца июня его подняли до 200). Введение жестких стандартов к канистрам совпало с перебоями в поставках горючего в регион, которые фиксируются с конца июня 2026 года.
Ситуация осложняется спецификой рынка: в Крыму отсутствуют крупные федеральные сети АЗС, и весь рынок распределен между двумя местными операторами. Чтобы помочь водителям, Министерство топлива и энергетики полуострова ежедневно обновляет интерактивную карту с данными о наличии бензина и дизеля на заправках.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.