В Рязани временно перекроют часть улицы Сенной из-за празднования Дня ВДВ

В Рязани 2 августа ограничат движение автомобилей на одном из участков улицы Сенной. Изменения в схеме проезда связаны с проведением торжественных мероприятий в честь Дня ВДВ.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перекрытие дороги в центре города

Дорогу закроют с 09:00 до 11:00. Проезд будет ограничен на отрезке от пересечения с улицей Кольцова до улицы Семинарской.

Водителям стоит заранее спланировать маршруты, так как в этот день в городе также ограничат парковку и движение транспорта на других улицах.