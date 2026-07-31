В Рязани временно перекроют часть улицы Сенной из-за празднования Дня ВДВ

В Рязани 2 августа ограничат движение автомобилей на одном из участков улицы Сенной. Изменения в схеме проезда связаны с проведением торжественных мероприятий в честь Дня ВДВ.
Дорогу закроют с 09:00 до 11:00. Проезд будет ограничен на отрезке от пересечения с улицей Кольцова до улицы Семинарской.
Водителям стоит заранее спланировать маршруты, так как в этот день в городе также ограничат парковку и движение транспорта на других улицах.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.