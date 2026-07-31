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В Рязани временно перекроют часть улицы Сенной из-за празднования Дня ВДВ

Россия » Центр » Рязань

В Рязани 2 августа ограничат движение автомобилей на одном из участков улицы Сенной. Изменения в схеме проезда связаны с проведением торжественных мероприятий в честь Дня ВДВ.

Перекрытие дороги в центре города
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перекрытие дороги в центре города

Дорогу закроют с 09:00 до 11:00. Проезд будет ограничен на отрезке от пересечения с улицей Кольцова до улицы Семинарской.

Водителям стоит заранее спланировать маршруты, так как в этот день в городе также ограничат парковку и движение транспорта на других улицах.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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