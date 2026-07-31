Светодиодные переходы в Коми помогли снизить число травм пешеходов на 25 процентов

В Республике Коми запустили социальную кампанию ГАИ по безопасности на перекрестках. Проект направлен на снижение аварийности и формирование привычки правильно вести себя на дороге с детства.
Статистика региона подтверждает остроту проблемы. В 2025 году количество ДТП на перекрестках выросло на 15,2% — всего зафиксировали 257 аварий. Число погибших увеличилось на 40%, до семи человек, а ранеными оказались 338 жителей республики.
|Тип перекрестка
|Количество ДТП
|Погибшие / Раненые
|Нерегулируемые
|173
|6 / 223
|Регулируемые
|84
|1 / 115
Ситуация остается напряженной и в текущем периоде. С января по май 2026 года зарегистрировали 86 аварий, при этом число погибших выросло на 150% — до пяти человек. Основной причиной происшествий остаются нарушения ПДД.
Снизить риски помогают изменения в дорожной сети. В Сыктывкаре разделили транспортные потоки на участках Карла Маркса — Чкалова и Морозова — Димитрова, пересмотрели режимы работы светофоров на пересечениях улиц Коммунистической с Первомайской и Морозова.
Положительная динамика видна в статистике пешеходных травм: число ДТП с участием людей, переходящих дорогу на перекрестках, упало на 30% (до 15 случаев), количество пострадавших снизилось на 25%. Погибших не зафиксировано.
"Это стало возможно благодаря поручению главы Коми Ростислава Гольдштейна об установке светодиодных пешеходных переходов. В республике уже появилось более 300 таких объектов в Сыктывкаре, Ухте и Усинске", — пояснил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Коми Артём Ежов.
На развитие дорожной безопасности региона выделили 5 млрд рублей. Эти средства распределят между ремонтом покрытия, мостов, тротуаров и установкой освещения.
|Объект
|Объем работ / Средства
|Дорожное покрытие
|110 км
|Мосты
|720 м
|Тротуары
|13 км
|Освещение
|5 км
|Проектирование перекрестков (Сыктывкар-Ухта, Ухта-Сосногорск)
|160 млн руб.
В ближайшее время светофоры установят на участке Сысольское шоссе — Пермская, а также на повороте на Ярегу. В Сыктывкаре уже отремонтировали 4 км улицы Пермской и добавили полосы движения в сторону Колхозной.
Параллельно ГАИ усилила контроль за водителями. За нарушение правил проезда перекрестков наказали 400 человек, еще 1200 получили штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.