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Светодиодные переходы в Коми помогли снизить число травм пешеходов на 25 процентов

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В Республике Коми запустили социальную кампанию ГАИ по безопасности на перекрестках. Проект направлен на снижение аварийности и формирование привычки правильно вести себя на дороге с детства.

Рабочие на дороге
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Рабочие на дороге

Статистика региона подтверждает остроту проблемы. В 2025 году количество ДТП на перекрестках выросло на 15,2% — всего зафиксировали 257 аварий. Число погибших увеличилось на 40%, до семи человек, а ранеными оказались 338 жителей республики.

Тип перекрестка Количество ДТП Погибшие / Раненые
Нерегулируемые 173 6 / 223
Регулируемые 84 1 / 115

Ситуация остается напряженной и в текущем периоде. С января по май 2026 года зарегистрировали 86 аварий, при этом число погибших выросло на 150% — до пяти человек. Основной причиной происшествий остаются нарушения ПДД.

Технические меры и инфраструктура

Снизить риски помогают изменения в дорожной сети. В Сыктывкаре разделили транспортные потоки на участках Карла Маркса — Чкалова и Морозова — Димитрова, пересмотрели режимы работы светофоров на пересечениях улиц Коммунистической с Первомайской и Морозова.

Положительная динамика видна в статистике пешеходных травм: число ДТП с участием людей, переходящих дорогу на перекрестках, упало на 30% (до 15 случаев), количество пострадавших снизилось на 25%. Погибших не зафиксировано.

"Это стало возможно благодаря поручению главы Коми Ростислава Гольдштейна об установке светодиодных пешеходных переходов. В республике уже появилось более 300 таких объектов в Сыктывкаре, Ухте и Усинске", — пояснил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Коми Артём Ежов.

Финансирование и планы развития

На развитие дорожной безопасности региона выделили 5 млрд рублей. Эти средства распределят между ремонтом покрытия, мостов, тротуаров и установкой освещения.

Объект Объем работ / Средства
Дорожное покрытие 110 км
Мосты 720 м
Тротуары 13 км
Освещение 5 км
Проектирование перекрестков (Сыктывкар-Ухта, Ухта-Сосногорск) 160 млн руб.

В ближайшее время светофоры установят на участке Сысольское шоссе — Пермская, а также на повороте на Ярегу. В Сыктывкаре уже отремонтировали 4 км улицы Пермской и добавили полосы движения в сторону Колхозной.

Параллельно ГАИ усилила контроль за водителями. За нарушение правил проезда перекрестков наказали 400 человек, еще 1200 получили штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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