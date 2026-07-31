В Воронеже с 1 августа вводят двухмесячное ограничение движения по улице Войкова

В Воронеже с 1 августа закрывают проезд по участку улицы Войкова из-за масштабной реконструкции инженерных коммуникаций. Ограничения введут в восемь утра на отрезке между улицами Плехановской и Средне-Московской. Работы продлятся более двух месяцев, движение планируют восстановить только к 5 октября. Горожанам рекомендуют заранее искать пути объезда, так как перекрытие затронет оживленную часть центра.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Рабочие на стройке

Ремонт затронет ключевой узел, соединяющий важные транспортные артерии города. Подрядчикам предстоит полностью переложить сети, что требует полного перекрытия проезжей части для строительной техники. Власти города подчеркивают, что сроки работ обусловлены объемом перекладки труб и последующим восстановлением дорожного полотна. Автомобилистам придется менять привычные маршруты, чтобы не попасть в пробки на прилегающих улицах.

Дорожные знаки и временные ограждения установят в ночь на четверг. Информацию об изменениях в работе общественного транспорта, если они потребуются, мэрия обещает опубликовать отдельно. Пока же водителям советуют ориентироваться на временные схемы движения и закладывать дополнительное время на поездки через центральные кварталы Воронежа.