Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Налоги от глобальных IT-гигантов в Узбекистане выросли на 50% за полгода
Материнский капитал перестал покрывать значимую часть стоимости жилья в Казани
Нижегородская область создаст модель семейного дома на базе Городецкого учреждения
Ремонт электросетей в Ставрополе оставит часть улиц без света 3 августа
В Ульяновской области продлили особый противопожарный режим до конца августа
Перевозку горючего через Крымский мост разрешили только в сертифицированных канистрах
Судьбоносный период до 2028 года: звёздный астролог предсказала финал тайного романа Чеботиной
В Рязани временно перекроют часть улицы Сенной из-за празднования Дня ВДВ
Светодиодные переходы в Коми помогли снизить число травм пешеходов на 25 процентов

В Воронеже с 1 августа вводят двухмесячное ограничение движения по улице Войкова

Россия » Центр » Воронеж

В Воронеже с 1 августа закрывают проезд по участку улицы Войкова из-за масштабной реконструкции инженерных коммуникаций. Ограничения введут в восемь утра на отрезке между улицами Плехановской и Средне-Московской. Работы продлятся более двух месяцев, движение планируют восстановить только к 5 октября. Горожанам рекомендуют заранее искать пути объезда, так как перекрытие затронет оживленную часть центра.

Рабочие на стройке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Рабочие на стройке

Ремонт затронет ключевой узел, соединяющий важные транспортные артерии города. Подрядчикам предстоит полностью переложить сети, что требует полного перекрытия проезжей части для строительной техники. Власти города подчеркивают, что сроки работ обусловлены объемом перекладки труб и последующим восстановлением дорожного полотна. Автомобилистам придется менять привычные маршруты, чтобы не попасть в пробки на прилегающих улицах.

Дорожные знаки и временные ограждения установят в ночь на четверг. Информацию об изменениях в работе общественного транспорта, если они потребуются, мэрия обещает опубликовать отдельно. Пока же водителям советуют ориентироваться на временные схемы движения и закладывать дополнительное время на поездки через центральные кварталы Воронежа.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Энергетика
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новости Армении
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Новости Украины
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Популярное
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему

Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.

Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
В Рязани временно перекроют часть улицы Сенной из-за празднования Дня ВДВ
Светодиодные переходы в Коми помогли снизить число травм пешеходов на 25 процентов
В Воронеже с 1 августа вводят двухмесячное ограничение движения по улице Войкова
Прокуратура Ульяновской области пресекла 25 тысяч нарушений закона в 2026 году
Более 200 тонн фруктов из Южной Америки задержали в порту Санкт-Петербурга
Уборочная кампания в Краснодарском крае: собрано уже более 8 млн тонн зерна
Финансовая пирамида на юге России обманула сотни людей за десять лет
Суд в Краснодаре вынес окончательный вердикт по делу организованной группы черных кредиторов
Туристы пошли ва-банк: Таиланд забирает половину зимнего спроса даже без прямых рейсов
Астраханский биосферный заповедник сообщил о начале первых полетов птенцов орланов-белохвостов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.