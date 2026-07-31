Прокуратура Ульяновской области пресекла 25 тысяч нарушений закона в 2026 году

Прокуратура Ульяновской области за первое полугодие 2026 года пресекла более 25 тысяч нарушений закона. Об итогах работы надзорного органа сообщил прокурор региона Андрей Теребунов в ходе оперативного совещания 31 июля.
Работа прокуроров привела к значительным финансовым возвратам в бюджет и выплатам гражданам. Суды удовлетворили иски на сумму свыше 600 млн рублей, из которых почти 100 млн рублей пойдут в доход государства.
|Направление
|Результат / Сумма
|Долги по зарплате (33 предприятия)
|> 180 млн рублей
|Долги ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями
|> 80 млн рублей
|Выплаты бизнесу по госконтрактам
|63 млн рублей
|Оспоренные сделки (нацпроекты)
|> 20 млн рублей
Прокуроры восстановили права более чем 11,5 тысяч инвалидов и пожилых людей. Речь идет о доступе к лекарствам, техническим средствам реабилитации и нормальным условиям проживания.
Особое внимание уделили участникам специальной военной операции и их семьям. Для них ввели приоритетное право приема на работу в государственные и муниципальные органы. Чтобы механизм работал, с сентября 2026 года вступают в силу поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях: за игнорирование этих гарантий предусмотрена ответственность.
В сфере ЖКХ надзорный орган перешел на ежедневный мониторинг. К административной ответственности привлекли более 35 ресурсоснабжающих организаций за аварии и перебои в поставках ресурсов.
Дорожная инфраструктура региона также прошла через фильтр прокурорских требований.
По национальным проектам зафиксировали более 900 нарушений, что привело к возбуждению пяти уголовных дел и привлечению 300 должностных лиц.
Андрей Теребунов определил приоритеты на второе полугодие: защита прав многодетных семей, контроль за переселением из аварийного жилья, борьба с коррупцией и наркоманией, а также надзор за обращением с отходами.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.