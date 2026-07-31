Прокуратура Ульяновской области пресекла 25 тысяч нарушений закона в 2026 году

Прокуратура Ульяновской области за первое полугодие 2026 года пресекла более 25 тысяч нарушений закона. Об итогах работы надзорного органа сообщил прокурор региона Андрей Теребунов в ходе оперативного совещания 31 июля.

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Финансовые показатели и взыскания

Работа прокуроров привела к значительным финансовым возвратам в бюджет и выплатам гражданам. Суды удовлетворили иски на сумму свыше 600 млн рублей, из которых почти 100 млн рублей пойдут в доход государства.

Направление Результат / Сумма Долги по зарплате (33 предприятия) > 180 млн рублей Долги ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями > 80 млн рублей Выплаты бизнесу по госконтрактам 63 млн рублей Оспоренные сделки (нацпроекты) > 20 млн рублей

Социальная защита и поддержка бойцов СВО

Прокуроры восстановили права более чем 11,5 тысяч инвалидов и пожилых людей. Речь идет о доступе к лекарствам, техническим средствам реабилитации и нормальным условиям проживания.

Особое внимание уделили участникам специальной военной операции и их семьям. Для них ввели приоритетное право приема на работу в государственные и муниципальные органы. Чтобы механизм работал, с сентября 2026 года вступают в силу поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях: за игнорирование этих гарантий предусмотрена ответственность.

ЖКХ, дороги и национальные проекты

В сфере ЖКХ надзорный орган перешел на ежедневный мониторинг. К административной ответственности привлекли более 35 ресурсоснабжающих организаций за аварии и перебои в поставках ресурсов.

Дорожная инфраструктура региона также прошла через фильтр прокурорских требований.

Результаты в цифрах

Приведено в норму 188 км автодорог.

Отремонтировано 45 остановочных пунктов и 87 пешеходных переходов.

Восстановлено освещение на 18 км трасс.

По национальным проектам зафиксировали более 900 нарушений, что привело к возбуждению пяти уголовных дел и привлечению 300 должностных лиц.

Андрей Теребунов определил приоритеты на второе полугодие: защита прав многодетных семей, контроль за переселением из аварийного жилья, борьба с коррупцией и наркоманией, а также надзор за обращением с отходами.