Более 200 тонн фруктов из Южной Америки задержали в порту Санкт-Петербурга

В Большом морском порту Санкт-Петербурга задержали семь партий фруктов из Чили и Аргентины общим весом более 200 тонн. Ввоз продукции запретили после того, как фитосанитарный контроль обнаружил в плодах возбудителя бурой монилиозной гнили.

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Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили опасный карантинный объект при проверке груза. Лабораторные исследования, проведенные в филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", подтвердили наличие грибка Monilinia fructicola.

Вид продукции Вес (тонн) Груши 143,3 Яблоки 59,3 Итого 202,7

Запрет на выпуск товаров в оборот ввели для защиты сельского хозяйства Евразийского экономического союза. Бурая монилиозная гниль способна быстро распространяться и уничтожать плодовые сады, что делает невозможным пропуск зараженных партий через границу.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов