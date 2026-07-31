Более 200 тонн фруктов из Южной Америки задержали в порту Санкт-Петербурга

В Большом морском порту Санкт-Петербурга задержали семь партий фруктов из Чили и Аргентины общим весом более 200 тонн. Ввоз продукции запретили после того, как фитосанитарный контроль обнаружил в плодах возбудителя бурой монилиозной гнили.
Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили опасный карантинный объект при проверке груза. Лабораторные исследования, проведенные в филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", подтвердили наличие грибка Monilinia fructicola.
|Вид продукции
|Вес (тонн)
|Груши
|143,3
|Яблоки
|59,3
|Итого
|202,7
Запрет на выпуск товаров в оборот ввели для защиты сельского хозяйства Евразийского экономического союза. Бурая монилиозная гниль способна быстро распространяться и уничтожать плодовые сады, что делает невозможным пропуск зараженных партий через границу.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.