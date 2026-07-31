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Уборочная кампания в Краснодарском крае: собрано уже более 8 млн тонн зерна

Россия » Юг » Краснодар

В Краснодарском крае в полной разгар уборочная кампания: аграрии уже под карандашом почти три четверти зёрновых площадей. По прогнозам краевого минсельхоза, валовый урожай побитёт 13 миллионов тонн — это почти на полтора миллиона больше, чем в засушливом прошлом году.

Ночная уборка зернового поля комбайнами
Фото: Pravda.Ru by Марина Лебедева is licensed under Все права защищены
Ночная уборка зернового поля комбайнами

Погода спасла урожай

Главный герой текущего сезона — дожди, прошедшие накануне жатвы. В 2023 году кубанские поля обуглила жара, влаги не хватало на критические фазы развития растений. Сейчас картина иная: почва хорошо увлажнена, особенно в предгорьных районах, где урожайность традиционно выше. На севере края показатели чуть скромнее, но общий фон уверенно позитивный.

К середине июля с 1,5 миллиона гектаров снято 8,2 миллиона тонн зёрна. Скорость работ позволяет надеяться на ритмичное завершение кампании без потерь.

Показатель 2023 год (факт) 2024 год (прогноз/текущее)
Валовый урожай зёрна, млн т 11,6 > 13,0
Обмолотано к середине июля, млн га - 1,5
Собрано зёрна к середине июля, млн т - 8,2
Освоение площадей, % - ~75

Топливо — без перерывов

Техническое оснащение аграриев и логистика идут в ногу с темпом жатвы. Ключевым организационным успехом стало согласование с правительством РФ увеличенной ежемесячной квоты на поставку дизеля для сельхозпроизводителей. Решение сняло риск простоя техники в самый ответственный период и дало аграриям запас прочности на подготовку к осеннему севу.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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