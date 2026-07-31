В Краснодарском крае в полной разгар уборочная кампания: аграрии уже под карандашом почти три четверти зёрновых площадей. По прогнозам краевого минсельхоза, валовый урожай побитёт 13 миллионов тонн — это почти на полтора миллиона больше, чем в засушливом прошлом году.
Главный герой текущего сезона — дожди, прошедшие накануне жатвы. В 2023 году кубанские поля обуглила жара, влаги не хватало на критические фазы развития растений. Сейчас картина иная: почва хорошо увлажнена, особенно в предгорьных районах, где урожайность традиционно выше. На севере края показатели чуть скромнее, но общий фон уверенно позитивный.
К середине июля с 1,5 миллиона гектаров снято 8,2 миллиона тонн зёрна. Скорость работ позволяет надеяться на ритмичное завершение кампании без потерь.
|Показатель
|2023 год (факт)
|2024 год (прогноз/текущее)
|Валовый урожай зёрна, млн т
|11,6
|> 13,0
|Обмолотано к середине июля, млн га
|-
|1,5
|Собрано зёрна к середине июля, млн т
|-
|8,2
|Освоение площадей, %
|-
|~75
Техническое оснащение аграриев и логистика идут в ногу с темпом жатвы. Ключевым организационным успехом стало согласование с правительством РФ увеличенной ежемесячной квоты на поставку дизеля для сельхозпроизводителей. Решение сняло риск простоя техники в самый ответственный период и дало аграриям запас прочности на подготовку к осеннему севу.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.