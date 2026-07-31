Финансовая пирамида на юге России обманула сотни людей за десять лет

Следователи ГСУ МВД по Ростовской области расследуют дело о мошенничестве в особо крупном размере. Организаторы сети кредитных потребительских кооперативов (КПК) десять лет обманывали вкладчиков на юге России, похитив более 818 миллионов рублей.
Под удар попали жители Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Потерпевшими признали 820 человек, но следствие ожидает появления новых заявлений.
|Параметр
|Данные расследования
|Общий ущерб
|Более 818 млн рублей
|Количество потерпевших
|820 человек
|Число фигурантов
|11 человек
Злоумышленники создали сеть из шести организаций: "ДонВклад", "Добробуд", "Роствклад", "Донской кредит", "Новые Финансы" и "Сберегательный капитал". Схема работала по принципу финансовой пирамиды: людям обещали доход выше рыночного, а выплаты делали за счет денег новых клиентов.
Чтобы не привлекать внимание регулятора и создать видимость законного бизнеса, организаторы подавали отчетность в Центробанк. Также они оформляли поддельные договоры займа на своих сотрудников и их родственников.
Пирамида рухнула, когда приток новых денег сократился и выплаты стали невозможны. Сейчас расследование ведет специальная следственная группа, объем материалов дела уже превысил 20 томов.
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