Финансовая пирамида на юге России обманула сотни людей за десять лет

Следователи ГСУ МВД по Ростовской области расследуют дело о мошенничестве в особо крупном размере. Организаторы сети кредитных потребительских кооперативов (КПК) десять лет обманывали вкладчиков на юге России, похитив более 818 миллионов рублей.

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Под удар попали жители Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Потерпевшими признали 820 человек, но следствие ожидает появления новых заявлений.

Параметр Данные расследования Общий ущерб Более 818 млн рублей Количество потерпевших 820 человек Число фигурантов 11 человек

Злоумышленники создали сеть из шести организаций: "ДонВклад", "Добробуд", "Роствклад", "Донской кредит", "Новые Финансы" и "Сберегательный капитал". Схема работала по принципу финансовой пирамиды: людям обещали доход выше рыночного, а выплаты делали за счет денег новых клиентов.

Чтобы не привлекать внимание регулятора и создать видимость законного бизнеса, организаторы подавали отчетность в Центробанк. Также они оформляли поддельные договоры займа на своих сотрудников и их родственников.

Пирамида рухнула, когда приток новых денег сократился и выплаты стали невозможны. Сейчас расследование ведет специальная следственная группа, объем материалов дела уже превысил 20 томов.