Суд в Краснодаре вынес окончательный вердикт по делу организованной группы черных кредиторов

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор участникам организованной группы, которая почти шесть лет вела нелегальную кредитную деятельность под залог недвижимости в Краснодаре. Обвинительный приговор Первомайского районного суда, ранее частично смягченный краевым судом, вступил в законную силу без изменений.

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Схема работала с августа 2016 года по июль 2022 года. Злоумышленники действовали без регистрации в реестре микрокредитных организаций и без лицензии ЦБ РФ. Для видимости законности арендовали офисы и использовали разные договорные конструкции: от простых займов до имитации сделок купли-продажи с обратной арендой и правом выкупа. Проценты по таким кредитам существенно превышали рыночные, а при невозврате — заложенное имущество изымалось в счет погашения долга.

Потерпевшими стали 43 человека. Совокупный ущерб, исчисленный по кадастровой стоимости изъятого жилья, превысил 152 миллиона рублей.

Приговор и апелляции

Первомайский районный суд квалифицировал действия по ч. 2 ст. 171 УК РФ (нелегальное банковское дело). Шестеро участников получили реальные сроки — от 1,5 до 2,5 лет колонии общего режима, седьмой — условные 2 года с испытательным сроком. Всем назначены штрафы по 50 тысяч рублей.

Краснодарский краевой суд позже смягчил наказание одному из осужденных: лишение свободы заменено на 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Учтено признание вины, наличие детей и положительные характеристики.

В кассации адвокаты оспаривали размер ущерба и сам факт существования организованной группы. Потерпевшие просили ужесточить наказание. Отдельную жалобу подал приобретатель арестованной квартиры, ранее принадлежавшей одной из жертв — он считал обеспечительные меры незаконными и ссылался на нарушение своих прав.

Кассационная инстанция все доводы отвергла. Суд подтвердил корректность расчета ущерба по кадастровой стоимости и указал: каждый фигурант выполнял свою роль в общей преступной схеме, осознавая противоправность действий. Оснований для смягчения наказаний или снятия ареста с имущества не обнаружено.

Решение кассации завершает рассматриваемое уголовное дело. Для жителей края это сигнал: любые предложения "быстрых денег под залог квартиры" от нелицензированных организаций несут риск потерять жилье и попасть в зависимость от криминальных схем. Законные миккредитные организации всегда внесены в реестр ЦБ РФ — его можно проверить на сайте регулятора за минуту.