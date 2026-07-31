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Астраханский биосферный заповедник сообщил о начале первых полетов птенцов орланов-белохвостов

Россия » Юг » Астрахань

В дельте Волги продолжается сезон взросления птенцов редких видов птиц. Орнитологи Астраханского биосферного заповедника фиксируют, как молодые особи набираются сил и начинают первые самостоятельные полеты.

Орлан-белохвост
Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Орлан-белохвост

Особое внимание исследователи уделяют орлану-белохвосту, занесенному в Красную книгу. Птенцы этого хищника уже почти сравнялись в размерах со взрослыми птицами. Сначала они покрыты серовато-бурым пухом, который позже сменяется густым темно-серым оперением. Сейчас молодые орланы уверенно летают, хотя все еще возвращаются в гнездо на отдых. Характерный белый хвост появится у них только к четырем-пяти годам; до этого времени их окрас остается темно-бурым с охристыми и белыми пестринами.

Также в заповеднике подрастают птенцы лебедя-шипуна. Эти птицы создают пары на всю жизнь, а гнезда строят сообща: самец собирает основу из крупных стеблей тростника. В диаметре такие сооружения достигают 1,2 метра и скрыты в густых зарослях у воды. В одной кладке обычно от пяти до двенадцати яиц.

Свое название лебеди получили за громкое шипение, которым самцы отпугивают чужаков во время брачного периода. Сейчас молодняк все еще серый; на крыло они встанут ближе к сентябрю (примерно в три месяца), после чего проведут зиму вместе с родителями.

Вид птицы Особенности развития и гнездования
Орлан-белохвост Белый хвост появляется только к 4-5 годам
Лебедь-шипун Гнездо диаметром до 1,2 м; птенцы летают к сентябрю
Морской голубок Покидают гнездо на третий день, объединяются в стаи-"ясли"

Менее известным обитателем региона является морской голубок. Он выбирает для гнездования открытые зоны авандельты с минимумом растительности, используя сухие водоросли и веточки. Птенцы покидают родительский дом уже на третий день жизни. Они объединяются в большие стаи — своего рода "ясли", которые перемещаются по островам под присмотром нескольких взрослых птиц.

Несмотря на скученность, родители безошибочно находят и кормят именно своих птенцов. При угрозе хищника молодые голубки сбиваются в плотную группу для защиты.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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Астраханский биосферный заповедник сообщил о начале первых полетов птенцов орланов-белохвостов
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