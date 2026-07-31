Средняя зарплата в Кировской области выросла на 11,7% за год

Среднемесячная зарплата работников организаций Кировской области в январе-апреле 2026 года составила 70,6 тысячи рублей. По данным Кировстата, доходы выросли на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первый квартал показатель был чуть ниже — 70 тысяч рублей.
За обласным средним закрепляется существенный разброс по городам и отраслям. В Кирове за январь-март средняя зарплата достигла 84,4 тысячи рублей — почти на 14 тысяч выше регионального уровня. В Кирово-Чепецке — 82,9 тысячи, в Вятских Полянах — 67,6 тысячи, а в Котельниче — 55,7 тысячи рублей.
Лидерами по оплате труда стала финансовая и страховая деятельность — зарплаты там превышают среднеобластные на 40%. Высокие доходы сохраняются в обрабатывающем секторе: в среднем 84 тысячи рублей. Особо выделяются химическая промышленность (около 111 тысяч рублей) и производство металлических изделий (106,7 тысячи). Пищевая промышленность платит 71,6 тысячи, деревообработка — 64,5 тысячи.
|Отрасль
|Средняя зарплата, тыс. руб.
|Отклонение от среднеобластного
|Химическая промышленность
|111
|+57%
|Металлообработка
|106,7
|+51%
|Финансы и страхование
|~99
|+40%
|Обрабатывающий сектор (среднее)
|84
|+19%
|Пищевая промышленность
|71,6
|+1%
|Деревообработка
|64,5
|-9%
|Культура
|63,1
|-11%
|Здравоохранение
|61,2
|-13%
|Образование
|55,8
|-21%
|Административная сфера
|51,1
|-28%
|Общепит
|52,1
|-26%
|Гостиничный бизнес
|52
|-26%
Ниже среднеобластного уровня остаются доходы в образовании (55,8 тыс.), здравоохранении (61,2 тыс.) и культуре (63,1 тыс.). Самые скромные зарплаты — в гостиничном бизнесе (52 тыс.), общепите (52,1 тыс.) и административной сфере (51,1 тыс.).
Рост номинальных зарплат на 11,7% в годовом выражении выглядит солидно, но структура этого роста вызывает вопросы. Отрасли с высокой добавленной стоимостью — химия, металлообработка, финансы — тянут вверх среднее значение, в то время как социальный сектор и сфера услуг остаются в зоне риска кадрового голода.
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