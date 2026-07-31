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Средняя зарплата в Кировской области выросла на 11,7% за год

Россия » Поволжье » Киров

Среднемесячная зарплата работников организаций Кировской области в январе-апреле 2026 года составила 70,6 тысячи рублей. По данным Кировстата, доходы выросли на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первый квартал показатель был чуть ниже — 70 тысяч рублей.

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Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
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За обласным средним закрепляется существенный разброс по городам и отраслям. В Кирове за январь-март средняя зарплата достигла 84,4 тысячи рублей — почти на 14 тысяч выше регионального уровня. В Кирово-Чепецке — 82,9 тысячи, в Вятских Полянах — 67,6 тысячи, а в Котельниче — 55,7 тысячи рублей.

Отраслевое распределение

Лидерами по оплате труда стала финансовая и страховая деятельность — зарплаты там превышают среднеобластные на 40%. Высокие доходы сохраняются в обрабатывающем секторе: в среднем 84 тысячи рублей. Особо выделяются химическая промышленность (около 111 тысяч рублей) и производство металлических изделий (106,7 тысячи). Пищевая промышленность платит 71,6 тысячи, деревообработка — 64,5 тысячи.

Отрасль Средняя зарплата, тыс. руб. Отклонение от среднеобластного
Химическая промышленность 111 +57%
Металлообработка 106,7 +51%
Финансы и страхование ~99 +40%
Обрабатывающий сектор (среднее) 84 +19%
Пищевая промышленность 71,6 +1%
Деревообработка 64,5 -9%
Культура 63,1 -11%
Здравоохранение 61,2 -13%
Образование 55,8 -21%
Административная сфера 51,1 -28%
Общепит 52,1 -26%
Гостиничный бизнес 52 -26%

Бюджетный сектор отстаёт

Ниже среднеобластного уровня остаются доходы в образовании (55,8 тыс.), здравоохранении (61,2 тыс.) и культуре (63,1 тыс.). Самые скромные зарплаты — в гостиничном бизнесе (52 тыс.), общепите (52,1 тыс.) и административной сфере (51,1 тыс.).

Рост номинальных зарплат на 11,7% в годовом выражении выглядит солидно, но структура этого роста вызывает вопросы. Отрасли с высокой добавленной стоимостью — химия, металлообработка, финансы — тянут вверх среднее значение, в то время как социальный сектор и сфера услуг остаются в зоне риска кадрового голода.

"Рост средней зарплаты на 11,7% в годовом исчислении — это хороший показатель, превышающий инфляцию. Но для Кировской области важно не просто среднее значение, а его структура. Хيميческая промышленность и металлообработка — этоLocator промышленного ядра региона, они обеспечивают высокие доходы и формируют налоговую базу бюджета. Однако разрыв в 2,5 раза между химиком (111 тыс.) и работником гостиничного бизнеса (52 тыс.) говорит о структурном дисбалансе. Бюджетные отрасли — образование, здравоохранение, культура — отстают от среднеобластного уровня на 13-21%. При текущей демографии и оттоке молодежи это прямой риск деградации социальной инфраструктуры в районах. Региональным властям придётся решать: либо целевой подъём зарплат в бюджетнике за счёт перераспределения собственных доходов, либо поиск дополнительных федеральных субсидий. Иначе кадровый голод в школах и поликлиниках малых городов усилится", — пояснил Валерий Козлов, региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий.
Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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