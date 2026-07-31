Администрация Саратова эвакуировала жильцов из трех подъездов аварийного дома

В Саратове решают судьбу аварийного дома № 3 по улице Крымской, где обрушилась кирпичная кладка в пятом и шестом подъездах. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения; на месте работали спасатели.
Мэр города Игорь Молчанов сообщил, что специалисты уже провели первичное обследование здания. Результаты экспресс-анализа состояния трех жилых подъездов станут известны к вечеру.
"Ситуация находится на моем личном контроле", — отметил глава города Игорь Молчанов.
Жильцов первого, второго и третьего подъездов временно эвакуировали. Власти собирают заявки от горожан для их временного размещения в других помещениях.
Поврежденные конструкции пятого и шестого подъездов снесут. До конца дня город определит стоимость демонтажа и выделит деньги на эти работы. Чтобы посторонние не заходили на опасный участок, там круглосуточно дежурят сотрудники полиции и администрации.
|Объект/Группа
|Статус и решение
|Подъезды № 5, 6
|Обрушение кладки, принято решение о демонтаже
|Подъезды № 1-3
|Жильцы выведены, ожидаются результаты экспресс-анализа
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.