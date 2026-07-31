Администрация Саратова эвакуировала жильцов из трех подъездов аварийного дома

В Саратове решают судьбу аварийного дома № 3 по улице Крымской, где обрушилась кирпичная кладка в пятом и шестом подъездах. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения; на месте работали спасатели.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт здания

Мэр города Игорь Молчанов сообщил, что специалисты уже провели первичное обследование здания. Результаты экспресс-анализа состояния трех жилых подъездов станут известны к вечеру.

"Ситуация находится на моем личном контроле", — отметил глава города Игорь Молчанов.

Меры безопасности и разбор завалов

Жильцов первого, второго и третьего подъездов временно эвакуировали. Власти собирают заявки от горожан для их временного размещения в других помещениях.

Поврежденные конструкции пятого и шестого подъездов снесут. До конца дня город определит стоимость демонтажа и выделит деньги на эти работы. Чтобы посторонние не заходили на опасный участок, там круглосуточно дежурят сотрудники полиции и администрации.

Объект/Группа Статус и решение Подъезды № 5, 6 Обрушение кладки, принято решение о демонтаже Подъезды № 1-3 Жильцы выведены, ожидаются результаты экспресс-анализа