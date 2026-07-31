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В Брянской области уравняли базовые оклады учителей городских и сельских школ

Россия » Центр » Брянск

В Брянской области уравняли базовые оклады учителей городских и сельских школ. Теперь педагоги с одинаковой квалификацией, работающие одно и то же количество часов, будут получать равную стартовую сумму независимо от места службы.

Миллион для учителя
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Миллион для учителя

Ранее размер базовой части зарплаты мог заметно отличаться даже при равных нагрузках. Чтобы избежать неравенства, власти пересмотрели систему начислений. Те суммы, которые раньше включались в оклад для определенных категорий сотрудников, теперь выделят в отдельные надбавки.

"Раньше в разных школах или даже для учителей одной квалификации он мог заметно отличаться. Теперь за одну и ту же норму часов все учителя в регионе будут получать одну и ту же стартовую сумму", — пояснил врио губернатора Егор Ковальчук.

Эта мера должна снизить социальную напряженность в образовательной среде. Для обычного учителя из районного центра или села это означает прозрачность расчетов: база становится единой для всего региона, а разница в итоговых выплатах будет зависеть от конкретных стимулирующих выплат и стажа.

Поддержка многодетных семей и спасателей

Помимо изменений в образовании, областная Дума приняла ряд законов о социальной защите. С нового учебного года регион начнет компенсировать половину стоимости платного обучения в вузах и колледжах Брянской области для детей из многодетных семей.

Также утвердили выплаты для сотрудников Брянского пожарно-спасательного центра. Речь идет о компенсациях за вред здоровью или в случае гибели при выполнении задач на приграничных территориях после атак со стороны Украины. Меры поддержки приравняли к тем, что получают участники СВО:

Категория выплаты Условие / Размер
Выплаты по ранению и гибели Аналогично выплатам участникам СВО
Ежемесячное пособие супругам и родителям погибших В размере средней заработной платы по региону

День поисковика

Официальным праздником в регионе станет День поисковика. Его будут отмечать 13 марта. Дата привязана к историческому событию — первому Всесоюзному сбору поисковых отрядов 1988 года, в котором участвовали представители брянского движения "Вахта Памяти".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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