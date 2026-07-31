В Сыктывкаре строительство новой больницы может задержаться до декабря 2026 года

В Сыктывкаре может задержаться строительство новой врачебной амбулатории в микрорайоне Лесозавод. Прокуратура города обнаружила, что подрядчик отклонился от графика работ.
Проверка показала: строители вовремя не начали заливать монолитный фундамент. Из-за этого возник риск срыва сроков, прописанных в контракте. Чтобы избежать остановки стройки, надзорное ведомство направило подрядчику официальное предостережение.
Новая поликлиника нужна жителям Лесозавода для получения медицинской помощи ближе к дому. Здание будет модульным и одноэтажным, в нем разместятся два отделения — взрослое и детское. По расчетам, объект сможет принимать до 250 пациентов за смену, из которых 50 мест выделено для детей.
|Параметр
|Данные
|Подрядчик
|ООО "СК "Город" (Чувашия)
|Стоимость работ
|151 млн рублей
|Срок установки здания
|до 1 декабря 2026 года
|Мощность (посещений в смену)
|250 человек
Строительство ведется на пустыре вдоль улицы Школьной в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Работы стартовали в середине июля с расчистки территории. Часть старых деревьев пришлось вырубить, но после завершения стройки их обязуются заменить новыми саженцами.
"Сейчас ведомство ведет претензионную работу со строительной компанией из-за нарушения сроков, но это не останавливает стройку", — сообщили в министерстве здравоохранения Коми.
Несмотря на замечания прокуратуры и споры с минздравом, основные работы планируют закончить до конца 2026 года.
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