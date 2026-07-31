В Сыктывкаре строительство новой больницы может задержаться до декабря 2026 года

В Сыктывкаре может задержаться строительство новой врачебной амбулатории в микрорайоне Лесозавод. Прокуратура города обнаружила, что подрядчик отклонился от графика работ.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Медицинская процедура - забор крови

Проверка показала: строители вовремя не начали заливать монолитный фундамент. Из-за этого возник риск срыва сроков, прописанных в контракте. Чтобы избежать остановки стройки, надзорное ведомство направило подрядчику официальное предостережение.

Новая поликлиника нужна жителям Лесозавода для получения медицинской помощи ближе к дому. Здание будет модульным и одноэтажным, в нем разместятся два отделения — взрослое и детское. По расчетам, объект сможет принимать до 250 пациентов за смену, из которых 50 мест выделено для детей.

Параметр Данные Подрядчик ООО "СК "Город" (Чувашия) Стоимость работ 151 млн рублей Срок установки здания до 1 декабря 2026 года Мощность (посещений в смену) 250 человек

Строительство ведется на пустыре вдоль улицы Школьной в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Работы стартовали в середине июля с расчистки территории. Часть старых деревьев пришлось вырубить, но после завершения стройки их обязуются заменить новыми саженцами.

"Сейчас ведомство ведет претензионную работу со строительной компанией из-за нарушения сроков, но это не останавливает стройку", — сообщили в министерстве здравоохранения Коми.

Несмотря на замечания прокуратуры и споры с минздравом, основные работы планируют закончить до конца 2026 года.