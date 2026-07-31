Пензенская область вошла в топ-16 регионов по инвестиционному климату

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Пензенской области до уровня А с прогнозом "Стабильный". Основанием стало существенное снижение долговой нагрузки региона. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Пензенская область заняла 16‑е место. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
За пять с половиной лет в экономику региона инвестировано более 625 млрд рублей. По словам главы области, в текущем году общая инвестиционная активность как в стране, так и в регионе немного замедлилась, однако в отдельных сферах фиксируется рост.
Губернатор привёл показатель эффективности господдержки: за первую половину года каждый вложенный бюджетный рубль вернул в консолидированный бюджет области 16,3 рубля налоговых отчислений. Задача — сохранить этот уровень и продолжить системную работу.
По итогам I квартала 2024 года рост инвестиций зафиксирован в трёх направлениях:
|Сфера
|Прирост к I кварталу 2023 г.
|Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов
|в 2,5 раза
|Образование
|+61%
|Сельское хозяйство
|+4%
В планы входит строительство молочно‑товарных и животноводческих комплексов. Также обсуждается создание в Пензе зарядного хаба для грузовых автомобилей — губернатор поручил министерству государственного имущества области оказать содействие реализации этой идеи.
"Повышение рейтинга — это сигнал для федеральных инвесторов и банков: регион умеет управлять долгом и генерировать возврат от вложенных средств. Показатель 16,3 рубля налоговых поступлений на каждый рубль господдержки говорит о качественном подборе проектов. Важно, что рост идёт не за счет сырьевых статей, а в инфраструктуре, образовании и аграрном секторе — это формирует устойчивую платежеспособность бюджета на годы вперёд", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
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