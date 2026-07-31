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В Петрозаводске на берегу Онежского озера построили современный объект для экстремального спорта

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

1 августа в Петрозаводске откроют новый скейт-парк на набережной Варкауса — на берегу Онежского озера. Объект построен с учетом пожеланий местных скейтбордистов и велосипедистов BMX, уже протестирован молодежью и станет центральной площадкой молодежного фестиваля "809". Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил готовность парка и поручил провести инструктажи по технике безопасности для посетителей.

Скейтер
Фото: https://unsplash.com by Stefano Bucciarelli is licensed under Free
Скейтер

Спортплощадка размещена на пересечении аллеи Героев Труда и проулка Шайба. Проектированием и компоновкой элементов занимались специалисты с профильным опытом, а сами катящиеся ребята участвовали в обсуждении планировки. Член Общественной палаты РФ, президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин высоко оценил качество выполнения работ и выгодное расположение парка.

— Площадка для катания выполнена качественно, грамотно. Спасибо региону за поддержку проекта. Для скейт-парка выделили очень живописное место на берегу Онежского озера. Многие регионы нашей страны могут позавидовать такой площадке, — сказал Иван Шмонин.

Уже сейчас десятки подростков и юных взрослых качают трюки на специальных велосипедах BMX и трюковых самокатах. Петрозаводский Илья Макаров назвал парк современным и серьезным по уровню: "Здесь есть все, чтобы прогрессировать в катании".

Безопасность и благоустройство

Артур Парфенчиков обратил внимание на безопасность: Министерство образования и спорта республики должно организовать инструктажи для пользователей с обязательным использованием шлемов, наколенников и налокотников. Соседние территории уже преобразили: проведена уборка, озеленение, оборудованы пешеходные дорожки. Работы по наведению порядка организовали депутаты Парламента Карелии и Петросовета Анна Лопаткина и Ольга Никитина вместе с молодежью.

— Территория заметно преобразилась. Теперь здесь много различных локаций, пешеходные дорожки, вокруг проведено озеленение. Мы уже слышим от горожан положительные отзывы о новой площадке, — отметила Анна Лопаткина.

Фестиваль "809"

Официальное открытие пройдет 1 августа в 12:00 в рамках фестиваля "809". Программа объединяет спорт, творчество, технологии и просвещение. Гостям предложат состязания по скейтбордингу, BMX и самокатному спорту, диджей-баттлы, граффити, трикинг, лазертаг, симулятор управления FPV-дронами, творческие конкурсы и открытые лекции — в том числе о гражданской медицине и вызовах для молодежи. Организатором выступает Министерство образования и спорта Республики Карелия.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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