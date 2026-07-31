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Росстандарт запретил продажу китайских тягачей, что повлияло на работу Омскскана

Россия » Сибирь » Омск

Омский поставщик большегрузов ООО "Омскскан" подает заявление о банкротстве. Компания не может расплатиться с кредиторами по долгам, превышающим 2 миллиона рублей, в течение трех месяцев.

КАЗ-608В Колхида Тягач
Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
КАЗ-608В Колхида Тягач

О решении сообщил директор предприятия А. А. Неупокоев через специализированный федеральный ресурс. Поводом для обращения в арбитражный суд стали критические финансовые обязательства и невозможность их погасить.

Долги на 838 миллионов

Кризис компании усугубил судебный иск. Суд обязал ООО "Омскскан" и несколько связанных с ней структур ("АлтайСкан", "Томскскан" и "РегионСервис") выплатить более 833,65 миллиона рублей. Все эти фирмы принадлежат предпринимателю Евгению Королеву.

В минувший вторник, 28 июля 2026 года, по этому делу возбудили исполнительное производство на сумму свыше 838,29 миллиона рублей.

Показатель Значение
Сумма исполнительного производства > 838,29 млн рублей
Порог признаков банкротства > 2 млн рублей (просрочка > 3 месяцев)

Запрет на китайскую технику

Компания "Омскскан" работает с 2011 года. Сначала дилер поставлял шведские Scania, затем переориентировался на китайский рынок — грузовики Dongfeng и прицепы Hastrailer.

Сложности начались после того, как Росстандарт запретил продажу крупных тягачей марок Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak. Вероятно, на складах дилера осталась техника, которую стало невозможно реализовать законным путем, что привело к остановке денежного потока.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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