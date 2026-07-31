Группа Любэ выступит в Пензе с программой из 27 композиций

Группа "Любэ" выступит в Пензе 12 сентября 2026 года. Концерт пройдет на Юбилейной площади, информация об этом появилась в Единой информационной системе в сфере закупок.
Организатором мероприятия выступает ГАУК Пензенской области "Пензаконцерт". Закупку проводят у единственного поставщика. Сумма контракта составляет 8 млн 925 тыс. рублей.
|Параметр
|Детали мероприятия
|Дата и место
|12 сентября 2026 года, Юбилейная площадь
|Стоимость договора
|8 925 000 рублей
|Программа
|27 композиций (предварительно)
В предварительный список песен вошли "Комбат", "Конь", "Давай за…", "Позови меня тихо по имени", "Дорога", "Там за туманами", "Атас", "Не валяй дурака, Америка", "От Волги до Енисея", "Солдат", "Скворцы" и "Ребята с нашего двора". Музыканты могут скорректировать репертуар позже.
Выступление запланировали на субботу, хотя эта дата не совпадает с официальными региональными праздниками. Ранее группа приезжала в город в 2023 году — тогда коллектив выступил на Дне города и Дне России. После того концерта губернатор Олег Мельниченко встретился с Николаем Расторгуевым.
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