Единый учет достижений абитуриентов создаст равные условия для поступления в вузы

В Курской областной Думе комитет по образованию, науке и культуре одобрил общефедеральную инициативу по единой системе учета индивидуальных достижений абитуриентов. Заседание прошло в дистанционном формате. Предлагаемый законодательный проект унифицирует порядок начисления дополнительных баллов при поступлении в вузы. Сейчас правила отличаются в каждом учебном заведении, что создаёт неравные условия для поступающих. Согласно инициативе, за зачёт будут приниматься: аттестат с отличием, победы в олимпиадах разного уровня, волонтерская деятельность, участие в спецвоенной операции, наличие значков ГТО. Для каждого достижения устанавливаются пороговые значения. Вузы сохранят право добавлять собственные категории и повышать минимальные баллы за отдельные виды достижений. Однако общий лимит дополнительных баллов будет ограничен десятью. — Цель — создать равные условия для всех абитуриентов, вне зависимости от вуза, — пояснили в пресс-службе облдумы. Решение комитета — согласование региональной позиции перед вторым чтением в Госдуме. Если закон примет окончательный вариант, новые правила вступят в силу по всей стране. Для курских школьников и их родителей это означает прозрачность: заранее можно будет рассчитать максимальный бонус и понять, какие достижения реально учитываются. 특히 актуально для жителей районных центров и малых городов, где доступ к профильным олимпиадам и профильным лагерям ограничен. Единая шкала снижает зависимость успеха от информационной осведомлённости семьи. Следующее слово — за депутатами Госдумы.

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