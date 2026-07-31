Укрепление берегов Кубани в Невинномысске поможет спасти жилые дома

Власти Ставрополья пересматривают проект по укреплению берегов реки Кубань. Доработку заказал губернатор после того, как весенний паводок обнажил слабые места в защите прибрежных территорий.

Фото: commons.wikimedia.org by Шэхэп, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кубань у Кургоковского

Специалисты Минприроды региона вместе с Кубанским бассейновым водным управлением обследовали береговую линию Невинномысска. Эксперты нашли участки, где земля может обрушиться в реку или быть затоплена. Под угрозой оказались жилые дома и государственные учреждения.

Показатель Данные Зона риска Невинномысск (несколько улиц) Потенциальный ущерб более 1 млрд рублей Срок финализации проекта ноябрь 2024 года

График и приоритеты работ

Первым делом строители укрепят берег в районе улицы Фрунзе — здесь земля уходит в воду активнее всего. Затем, до 2030 года, работы перенесут на участки вдоль улиц Социалистическая, Торговая и Трудовая.

Проект завершат к ноябрю, после чего документы отправят в Росводресурсы. В федеральном ведомстве должны утвердить смету и выделить деньги на строительство.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов