Укрепление берегов Кубани в Невинномысске поможет спасти жилые дома

Власти Ставрополья пересматривают проект по укреплению берегов реки Кубань. Доработку заказал губернатор после того, как весенний паводок обнажил слабые места в защите прибрежных территорий.
Специалисты Минприроды региона вместе с Кубанским бассейновым водным управлением обследовали береговую линию Невинномысска. Эксперты нашли участки, где земля может обрушиться в реку или быть затоплена. Под угрозой оказались жилые дома и государственные учреждения.
|Показатель
|Данные
|Зона риска
|Невинномысск (несколько улиц)
|Потенциальный ущерб
|более 1 млрд рублей
|Срок финализации проекта
|ноябрь 2024 года
Первым делом строители укрепят берег в районе улицы Фрунзе — здесь земля уходит в воду активнее всего. Затем, до 2030 года, работы перенесут на участки вдоль улиц Социалистическая, Торговая и Трудовая.
Проект завершат к ноябрю, после чего документы отправят в Росводресурсы. В федеральном ведомстве должны утвердить смету и выделить деньги на строительство.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.