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Укрепление берегов Кубани в Невинномысске поможет спасти жилые дома

Россия » Юг » Ставрополь

Власти Ставрополья пересматривают проект по укреплению берегов реки Кубань. Доработку заказал губернатор после того, как весенний паводок обнажил слабые места в защите прибрежных территорий.

Кубань у Кургоковского
Фото: commons.wikimedia.org by Шэхэп, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кубань у Кургоковского

Специалисты Минприроды региона вместе с Кубанским бассейновым водным управлением обследовали береговую линию Невинномысска. Эксперты нашли участки, где земля может обрушиться в реку или быть затоплена. Под угрозой оказались жилые дома и государственные учреждения.

Показатель Данные
Зона риска Невинномысск (несколько улиц)
Потенциальный ущерб более 1 млрд рублей
Срок финализации проекта ноябрь 2024 года

График и приоритеты работ

Первым делом строители укрепят берег в районе улицы Фрунзе — здесь земля уходит в воду активнее всего. Затем, до 2030 года, работы перенесут на участки вдоль улиц Социалистическая, Торговая и Трудовая.

Проект завершат к ноябрю, после чего документы отправят в Росводресурсы. В федеральном ведомстве должны утвердить смету и выделить деньги на строительство.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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