Сервис HRMOST автоматизирует возврат старых кандидатов в воронку найма

Сервис автоматизации найма HRMOST запустил инструмент для возврата старых кандидатов в воронку подбора без участия рекрутера. Система автоматически находит людей, которые когда-то откликались на вакансии компании, и возобновляет с ними общение.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Деловая встреча в коридоре

Решение ориентировано на сегменты массового найма: логистику, ритейл, производство и контакт-центры. Технически процесс выглядит так: работодатель интегрирует HRMOST с системой управления кандидатами (ATS) и площадкой "Авито", после чего выбирает нужный сегмент пользователей. Бот анализирует историю взаимодействий и пишет соискателю в чат "Авито". Далее алгоритм ведет кандидата по заданному сценарию вплоть до назначения даты собеседования.

"Новый сценарий исходящей коммуникации в HRMOST помогает ускорить закрытие вакансий, получать больше ответов за счёт общения в привычном для пользователей чате "Авито" и сокращать ручные операции", — пояснил директор сервиса HRMOST Константин Куница.

Все результаты скрининга и переписка сохраняются в ATS. Рекрутеру остается только изучить данные и принять финальное решение о найме.

Дефицит кадров и скорость подбора

Инструмент появился на фоне кадрового голода и изменения стратегий компаний. В Петербурге за два года число открытых вакансий снизилось на 20%, при этом уровень безработицы остается низким — всего 1,5%. Бизнес перестал открывать позиции массово и стал внимательнее подходить к формированию штата.

Главной проблемой остается время поиска. Большинству компаний требуются месяцы, чтобы найти сотрудника; лишь 5% работодателей закрывают позицию за одну-две недели. В этих условиях работа с базой "теплых" кандидатов позволяет избежать лишних трат на новый поиск.

Показатель Значение / Результат Уровень безработицы в Петербурге 1,5% Доля компаний с быстрым наймом (1-2 недели) 5% Ускорение найма при использовании HR-технологий 29% компаний закрывают вакансии быстрее Срок найма до одного месяца с HR-технологиями 43% компаний

Автоматизация рутинных процессов становится способом снизить стоимость найма и точечно закрывать вакансии за счет возврата к тем, кто уже знаком с брендом работодателя.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов