Пациенток Новосибирского перинатального центра направят в другие роддома региона в августе

Новосибирский областной перинатальный центр приостановит работу с 3 по 24 августа 2026 года. В учреждении проведут плановую санитарную обработку.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Женщина с новорожденным ребенком в больнице

Пациенток, которым потребуется помощь специалистов центра в этот период, направят в другие роддома и профильные больницы региона.

Полный возврат к обычному графику работы запланирован на 25 августа.

Событие Дата / Срок Начало работ 3 августа 2026 года Окончание работ 24 августа 2026 года Причина закрытия Санитарная обработка