Пациенток Новосибирского перинатального центра направят в другие роддома региона в августе

Новосибирский областной перинатальный центр приостановит работу с 3 по 24 августа 2026 года. В учреждении проведут плановую санитарную обработку.
Пациенток, которым потребуется помощь специалистов центра в этот период, направят в другие роддома и профильные больницы региона.
Полный возврат к обычному графику работы запланирован на 25 августа.
|Событие
|Дата / Срок
|Начало работ
|3 августа 2026 года
|Окончание работ
|24 августа 2026 года
|Причина закрытия
|Санитарная обработка
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.