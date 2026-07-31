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Пациенток Новосибирского перинатального центра направят в другие роддома региона в августе

Россия » Сибирь » Новосибирск

Новосибирский областной перинатальный центр приостановит работу с 3 по 24 августа 2026 года. В учреждении проведут плановую санитарную обработку.

Женщина с новорожденным ребенком в больнице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Женщина с новорожденным ребенком в больнице

Пациенток, которым потребуется помощь специалистов центра в этот период, направят в другие роддома и профильные больницы региона.

Полный возврат к обычному графику работы запланирован на 25 августа.

Событие Дата / Срок
Начало работ 3 августа 2026 года
Окончание работ 24 августа 2026 года
Причина закрытия Санитарная обработка
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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