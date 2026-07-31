В Брянске меняют схему движения автобусов для удобства рабочих и жителей

В Брянске меняют схему движения общественного транспорта: добавляют вечерний рейс для рабочих завода и продлевают несколько маршрутов. Изменения затронут жителей промышленного района и пригородных поселков.
С 4 августа запускают дополнительный вечерний рейс по маршруту №24а "БЭМЗ — Дружба". Решение приняли после обращений сотрудников Брянского электромеханического завода. Теперь автобус будет уходить от конечной остановки "БЭМЗ" ежедневно в 20:10, что упростит дорогу домой после смены.
Также изменили конечные точки двух маршрутов:
Для пассажиров станет доступна бесплатная пересадка на новых направлениях. В этот список скоро добавят маршруты:
По словам начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации Светланы Рыжковой, эти меры направлены на удобство горожан. Параллельно город обновляет автопарк: до 2030 года планируют закупить 192 автобуса большого класса.
|Маршрут
|Что изменилось
|№24а (БЭМЗ — Дружба)
|Новый рейс ежедневно в 20:10
|№49 (Фосфоритный завод — БЭМЗ)
|Продлен до военного госпиталя МО РФ
|№50А (Универсам — Визит)
|Продлен до поселка Чайковичи
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.