Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Производство золота на месторождении Кызыл Казахстана сократилось на 11% за первое полугодие
Всё случилось совсем не так: комик Галустян пресёк слухи о предательстве в семье
Британская компания извлечет иттрий на ванадиевом месторождении Баласаускандык Казахстана
Атаки беспилотников на КТК вынудили Тенгизшевройл сменить маршрут экспорта
Россия направила в Киргизию 1 957 тонн пшеничной муки и растительного масла
Облицовка фасада без ошибок: что скрывают продавцы материалов и почему стены начинают гнить
Рубашка вместо платья и аксессуар: секреты образов, которые покоряют в 2026 году
Владельцы земель обязаны немедленно уничтожать борщевик Сосновского
Жители Ташкента направили 39 100 сообщений о сбоях электроснабжения через бота

В Брянске меняют схему движения автобусов для удобства рабочих и жителей

Россия » Центр » Брянск

В Брянске меняют схему движения общественного транспорта: добавляют вечерний рейс для рабочих завода и продлевают несколько маршрутов. Изменения затронут жителей промышленного района и пригородных поселков.

Сельская улица с автобусом и женщинами
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Сельская улица с автобусом и женщинами

С 4 августа запускают дополнительный вечерний рейс по маршруту №24а "БЭМЗ — Дружба". Решение приняли после обращений сотрудников Брянского электромеханического завода. Теперь автобус будет уходить от конечной остановки "БЭМЗ" ежедневно в 20:10, что упростит дорогу домой после смены.

Также изменили конечные точки двух маршрутов:

  • Автобусы №49 ("Фосфоритный завод — БЭМЗ") теперь поедут до военного клинического госпиталя Минобороны России.
  • Маршрут №50А ("Универсам — Визит") продлили до поселка Чайковичи.

Для пассажиров станет доступна бесплатная пересадка на новых направлениях. В этот список скоро добавят маршруты:

  • №10А (Поселок Чайковичи — Поликлиника БАЗ);
  • №14А (Железнодорожный вокзал Орджоникидзеград — Универсам);
  • №16АК (Брянск-II — станция Снежетьская);
  • №30А (Больница №2 — улица Чичерина).

По словам начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации Светланы Рыжковой, эти меры направлены на удобство горожан. Параллельно город обновляет автопарк: до 2030 года планируют закупить 192 автобуса большого класса.

Маршрут Что изменилось
№24а (БЭМЗ — Дружба) Новый рейс ежедневно в 20:10
№49 (Фосфоритный завод — БЭМЗ) Продлен до военного госпиталя МО РФ
№50А (Универсам — Визит) Продлен до поселка Чайковичи
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новости Армении
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Еда и рецепты
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Атаки беспилотников на КТК вынудили Тенгизшевройл сменить маршрут экспорта
Россия направила в Киргизию 1 957 тонн пшеничной муки и растительного масла
Облицовка фасада без ошибок: что скрывают продавцы материалов и почему стены начинают гнить
Рубашка вместо платья и аксессуар: секреты образов, которые покоряют в 2026 году
Владельцы земель обязаны немедленно уничтожать борщевик Сосновского
Жители Ташкента направили 39 100 сообщений о сбоях электроснабжения через бота
Узбекистан зафиксировал падение добычи природного газа на 16,4% в первом полугодии 2026 года
Трещины на лапах собаки: 7 скрытых причин, которые нельзя игнорировать
Пациенток Новосибирского перинатального центра направят в другие роддома региона в августе
Киргизия, Казахстан и Узбекистан поддерживают создание общего визового режима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.