В Брянске меняют схему движения автобусов для удобства рабочих и жителей

В Брянске меняют схему движения общественного транспорта: добавляют вечерний рейс для рабочих завода и продлевают несколько маршрутов. Изменения затронут жителей промышленного района и пригородных поселков.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Сельская улица с автобусом и женщинами

С 4 августа запускают дополнительный вечерний рейс по маршруту №24а "БЭМЗ — Дружба". Решение приняли после обращений сотрудников Брянского электромеханического завода. Теперь автобус будет уходить от конечной остановки "БЭМЗ" ежедневно в 20:10, что упростит дорогу домой после смены.

Также изменили конечные точки двух маршрутов:

Автобусы №49 ("Фосфоритный завод — БЭМЗ") теперь поедут до военного клинического госпиталя Минобороны России.

Маршрут №50А ("Универсам — Визит") продлили до поселка Чайковичи.

Для пассажиров станет доступна бесплатная пересадка на новых направлениях. В этот список скоро добавят маршруты:

№10А (Поселок Чайковичи — Поликлиника БАЗ);

№14А (Железнодорожный вокзал Орджоникидзеград — Универсам);

№16АК (Брянск-II — станция Снежетьская);

№30А (Больница №2 — улица Чичерина).

По словам начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации Светланы Рыжковой, эти меры направлены на удобство горожан. Параллельно город обновляет автопарк: до 2030 года планируют закупить 192 автобуса большого класса.

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