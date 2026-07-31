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Здание бывшего детского приюта в Ярославле продают за 8,8 млн рублей

Россия » Центр » Ярославль

Здание бывшей поликлиники № 1 второй больницы на Московском проспекте в Ярославле выставили на продажу по минимально допустимой цене. Объект культурного наследия, построенный в 1855 году и известный как здание детского Николаевского приюта, не удалось реализовать за начальную стоимость.

Ярославль
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Ярославль

В этом году здание пытались продать через публичное предложение за 88 миллионов рублей с возможностью снижения цены, но покупатель не нашелся. Теперь процедура перешла в стадию приватизации по минимальному порогу, который по закону составляет 10% от начальной цены последних торгов.

Параметр Значение
Начальная цена торгов в этом году 88 млн рублей
Минимально допустимая цена сейчас 8 882 973,80 рубля
Дата аукциона 23 сентября 2026 года

Сейчас власти принимают заявки от потенциальных собственников. Претендент указывает свою цену, которая должна быть выше всех ранее поданных предложений. Если кто-то уже предложил за объект 8,8 миллиона рублей, следующий кандидат обязан назвать сумму больше.

Помимо основного корпуса поликлиники в лот включили здание флюорографии, гараж, сарай и земельный участок площадью 2 тысячи квадратных метров. Новый владелец здания-памятника должен будет соблюдать требования по содержанию объекта культурного наследия.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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