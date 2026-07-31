Здание бывшего детского приюта в Ярославле продают за 8,8 млн рублей

Здание бывшей поликлиники № 1 второй больницы на Московском проспекте в Ярославле выставили на продажу по минимально допустимой цене. Объект культурного наследия, построенный в 1855 году и известный как здание детского Николаевского приюта, не удалось реализовать за начальную стоимость.
В этом году здание пытались продать через публичное предложение за 88 миллионов рублей с возможностью снижения цены, но покупатель не нашелся. Теперь процедура перешла в стадию приватизации по минимальному порогу, который по закону составляет 10% от начальной цены последних торгов.
|Параметр
|Значение
|Начальная цена торгов в этом году
|88 млн рублей
|Минимально допустимая цена сейчас
|8 882 973,80 рубля
|Дата аукциона
|23 сентября 2026 года
Сейчас власти принимают заявки от потенциальных собственников. Претендент указывает свою цену, которая должна быть выше всех ранее поданных предложений. Если кто-то уже предложил за объект 8,8 миллиона рублей, следующий кандидат обязан назвать сумму больше.
Помимо основного корпуса поликлиники в лот включили здание флюорографии, гараж, сарай и земельный участок площадью 2 тысячи квадратных метров. Новый владелец здания-памятника должен будет соблюдать требования по содержанию объекта культурного наследия.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.