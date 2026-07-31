В Ростове Великом перекроют Советский переулок с 8 по 15 августа из-за съёмок фильма

В центре Ростова Великого в августе перекроют часть дорог из-за съемок художественного кино. Ограничения затронут Советскую площадь и Советский переулок, где будут строить декорации и проводить репетиции.

Фото: unsplash.com by Nik Shuliahin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камера

На Советской площади (от площади до улицы Петровичева) работы начнутся 3 августа. До 19 августа здесь будут монтировать и демонтировать декорации. Сами съемки пройдут 16 августа, а накануне, 15-го числа, пройдут репетиции.

В Советском переулке движение ограничат с 8 по 15 августа для подготовки площадки и проведения съемочного процесса.

Место проведения Сроки и события Советская площадь 3-19 августа — подготовка и демонтаж; 15 августа — репетиции; 16 августа — съемки Советский переулок 8-15 августа — монтаж декораций, репетиции и съемки

Проезд через Советскую площадь будет открыт через подвижный блокиратор. Исключение составляют 11, 12, 15 и 16 августа — в эти дни движение полностью закроют.

"Просим жителей и гостей Ростова Великого учитывать информацию об ограничениях и планировать свои маршруты заранее", — сообщили в администрации округа.