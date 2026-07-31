Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Младенческая гемангиома: почему педиатры настаивают на немедленном медицинском вмешательстве
После шугаринга нельзя делать это 48 часов: ошибка, из-за которой появляются воспаления и врастание волос
Загрузили свое фото, получили деньги: почему такой заработок может обернуться неприятным сюрпризом
Лишний вес бьёт не только по талии: жир неожиданно переписал карту мозга
Студенты выбрали маршруты: туристическая карта желаний разошлась по всей России
Стилисты назвали джинсы, которые визуально убирают лишние сантиметры без всяких диет
Резкое падение темпов стройки в Курской области зафиксировано в июне
Аромат, который соберёт всех на кухне: идеальные лисички в густом сметанном соусе
Гены и материнский стресс: как они предопределили вашу тягу к зависимостям

Житель Перми получил восемь лет колонии за подготовку теракта

Россия » Поволжье » Пермь

Житель Перми приговорен к восьми годам колонии общего режима за подготовку теракта и связь с украинской террористической организацией. Свое решение Центральный военный суд Екатеринбурга огласил по делу 18-летнего молодого человека, который планировал совершить диверсию в своем регионе.

Статуя Правосудия перед зданием суда
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Статуя Правосудия перед зданием суда

Следователи СУ СКР по Пермскому краю установили, что юноша связался с представителями запрещенной группировки через интернет еще будучи несовершеннолетним. Он вступил в организацию и прошел курс обучения методам проведения диверсий.

Целью преступника стала трансформаторная подстанция в Пермском округе. В апреле 2024 года подросток подготовил план поджога объекта, но до реализации замысла не довел — его задержали сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.

Суд признал фигуранта виновным в приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения для террористической деятельности и участии в работе запрещенной организации. Наказание определили в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Авто
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Еда и рецепты
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Цветы и растения
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Загрузили свое фото, получили деньги: почему такой заработок может обернуться неприятным сюрпризом
Лишний вес бьёт не только по талии: жир неожиданно переписал карту мозга
Студенты выбрали маршруты: туристическая карта желаний разошлась по всей России
Стилисты назвали джинсы, которые визуально убирают лишние сантиметры без всяких диет
Житель Перми получил восемь лет колонии за подготовку теракта
Резкое падение темпов стройки в Курской области зафиксировано в июне
Аромат, который соберёт всех на кухне: идеальные лисички в густом сметанном соусе
Средняя зарплата в Воронежской области превысила 80 тысяч рублей
Toyota Fortuner вернулся в Россию: цены из ОАЭ удивили водителей во многих регионах
Гены и материнский стресс: как они предопределили вашу тягу к зависимостям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.