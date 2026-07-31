Житель Перми получил восемь лет колонии за подготовку теракта

Житель Перми приговорен к восьми годам колонии общего режима за подготовку теракта и связь с украинской террористической организацией. Свое решение Центральный военный суд Екатеринбурга огласил по делу 18-летнего молодого человека, который планировал совершить диверсию в своем регионе.

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Следователи СУ СКР по Пермскому краю установили, что юноша связался с представителями запрещенной группировки через интернет еще будучи несовершеннолетним. Он вступил в организацию и прошел курс обучения методам проведения диверсий.

Целью преступника стала трансформаторная подстанция в Пермском округе. В апреле 2024 года подросток подготовил план поджога объекта, но до реализации замысла не довел — его задержали сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.

Суд признал фигуранта виновным в приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения для террористической деятельности и участии в работе запрещенной организации. Наказание определили в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.