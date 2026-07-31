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Резкое падение темпов стройки в Курской области зафиксировано в июне

Россия » Центр » Курск

Строительный сектор Курской области показывает спад: за первые шесть месяцев 2026 года объем выполненных работ составил 79,9 млрд рублей. Это на 10,3% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.

Строительство здания
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство здания

Особенно заметно снижение в июне. За один месяц строители выполнили работ на 13,6 млрд рублей, что составляет лишь 60,2% от объема июня 2025 года.

Основная активность сосредоточена в крупных городах — Курске, Курчатове и Железногорске. Также заметные объемы работ зафиксированы в Советском и Фатежском районах.

Что касается будущих заказов, то на 1 июля портфель договоров подряда у крупных и средних компаний региона оценивается в 7,1 млрд рублей.

Показатель Значение / Динамика
Объем работ за I полугодие 2026 года 79,9 млрд руб. (-10,3%)
Объем работ за июнь 2026 года 13,6 млрд руб. (60,2% к июню 2025)
Сумма заключенных контрактов (на 1 июля) 7,1 млрд руб.

"Снижение объемов строительно-монтажных работ в регионе может быть связано с пересмотром инвестиционных программ или временным дефицитом ресурсов на объектах. Важно понимать, что падение в июне до 60% от уровня прошлого года указывает на серьезный разрыв в темпах реализации текущих проектов", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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