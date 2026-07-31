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Средняя зарплата в Воронежской области превысила 80 тысяч рублей

Россия » Центр » Воронеж

Средняя зарплата жителей Воронежской области за первые пять месяцев 2026 года достигла 80 567 рублей. В мае этот показатель вырос до 83 272 рублей. По данным Воронежстата, номинальный доход горожан и сельчан увеличился на 13,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

Реальный рост доходов, который учитывает инфляцию, оказался ниже: за январь — май зарплаты выросли на 8,2%, а в мае — на 7,5%.

Период / Показатель Сумма / Значение
Средняя зарплата (январь — май 2026) 80 567 руб.
Средняя зарплата (май 2026) 83 272 руб.
Рост номинального дохода (к 2025 г.) +13,6%
Реальный рост с учетом инфляции (январь — май) +8,2%

Разрыв между отраслями

Доходы жителей региона сильно зависят от сферы занятости. Больше всего зарабатывают специалисты по связи и информационным технологиям — их зарплаты в мае превысили средние по области в 1,6 раза. Высокие выплаты зафиксировали в производстве электроники и оптики (в 1,5 раза выше среднего), а также в финансовом секторе и страховании (+35%).

В сельском хозяйстве уровень оплаты труда практически совпал со средним по региону, составив 108,1%.

Наименьшие доходы получают работники легкой промышленности. В сфере производства одежды зарплаты составляют всего 39% от среднеобластного уровня. Низкие показатели зафиксировали и в деревообработке — там выплаты достигают лишь половины (52%) от средней цифры по области.

Ранее отмечалось, что лидирующие темпы прироста зарплат демонстрируют врачи и инженеры промышленного сектора.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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