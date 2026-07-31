Средняя зарплата в Воронежской области превысила 80 тысяч рублей

Средняя зарплата жителей Воронежской области за первые пять месяцев 2026 года достигла 80 567 рублей. В мае этот показатель вырос до 83 272 рублей. По данным Воронежстата, номинальный доход горожан и сельчан увеличился на 13,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пачка 5000 рублей

Реальный рост доходов, который учитывает инфляцию, оказался ниже: за январь — май зарплаты выросли на 8,2%, а в мае — на 7,5%.

Период / Показатель Сумма / Значение Средняя зарплата (январь — май 2026) 80 567 руб. Средняя зарплата (май 2026) 83 272 руб. Рост номинального дохода (к 2025 г.) +13,6% Реальный рост с учетом инфляции (январь — май) +8,2%

Разрыв между отраслями

Доходы жителей региона сильно зависят от сферы занятости. Больше всего зарабатывают специалисты по связи и информационным технологиям — их зарплаты в мае превысили средние по области в 1,6 раза. Высокие выплаты зафиксировали в производстве электроники и оптики (в 1,5 раза выше среднего), а также в финансовом секторе и страховании (+35%).

В сельском хозяйстве уровень оплаты труда практически совпал со средним по региону, составив 108,1%.

Наименьшие доходы получают работники легкой промышленности. В сфере производства одежды зарплаты составляют всего 39% от среднеобластного уровня. Низкие показатели зафиксировали и в деревообработке — там выплаты достигают лишь половины (52%) от средней цифры по области.

Ранее отмечалось, что лидирующие темпы прироста зарплат демонстрируют врачи и инженеры промышленного сектора.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов