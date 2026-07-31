Средняя зарплата в Воронежской области превысила 80 тысяч рублей

Средняя зарплата жителей Воронежской области за первые пять месяцев 2026 года достигла 80 567 рублей. В мае этот показатель вырос до 83 272 рублей. По данным Воронежстата, номинальный доход горожан и сельчан увеличился на 13,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Реальный рост доходов, который учитывает инфляцию, оказался ниже: за январь — май зарплаты выросли на 8,2%, а в мае — на 7,5%.
|Период / Показатель
|Сумма / Значение
|Средняя зарплата (январь — май 2026)
|80 567 руб.
|Средняя зарплата (май 2026)
|83 272 руб.
|Рост номинального дохода (к 2025 г.)
|+13,6%
|Реальный рост с учетом инфляции (январь — май)
|+8,2%
Доходы жителей региона сильно зависят от сферы занятости. Больше всего зарабатывают специалисты по связи и информационным технологиям — их зарплаты в мае превысили средние по области в 1,6 раза. Высокие выплаты зафиксировали в производстве электроники и оптики (в 1,5 раза выше среднего), а также в финансовом секторе и страховании (+35%).
В сельском хозяйстве уровень оплаты труда практически совпал со средним по региону, составив 108,1%.
Наименьшие доходы получают работники легкой промышленности. В сфере производства одежды зарплаты составляют всего 39% от среднеобластного уровня. Низкие показатели зафиксировали и в деревообработке — там выплаты достигают лишь половины (52%) от средней цифры по области.
Ранее отмечалось, что лидирующие темпы прироста зарплат демонстрируют врачи и инженеры промышленного сектора.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.