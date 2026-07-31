Автобус № 141 в башкирском Стерлитамаке изменил схему движения из-за закрытия путепровода

Пассажиры города Стерлитамака Республики Башкортостан жалуются на сбои в работе автобуса № 141. По словам горожан, на маршруте осталось всего две машины, транспорт не придерживается расписания, а после 20:00 автобусы перестают выходить на линию.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Автобус Mercedes-Benz Citaro у остановки

В администрации Стерлитамака объяснили ситуацию дорожными работами. Из-за закрытия путепровода по улице Технической схему движения изменили — теперь транспорт едет через улицу Профсоюзную.

Проблемы с интервалами возникли из-за железнодорожного переезда на новом пути следования. Когда переезд закрывают для пропуска поездов, автобусы скапливаются в очереди, что сбивает график движения по всему маршруту.