Пассажиры города Стерлитамака Республики Башкортостан жалуются на сбои в работе автобуса № 141. По словам горожан, на маршруте осталось всего две машины, транспорт не придерживается расписания, а после 20:00 автобусы перестают выходить на линию.
В администрации Стерлитамака объяснили ситуацию дорожными работами. Из-за закрытия путепровода по улице Технической схему движения изменили — теперь транспорт едет через улицу Профсоюзную.
Проблемы с интервалами возникли из-за железнодорожного переезда на новом пути следования. Когда переезд закрывают для пропуска поездов, автобусы скапливаются в очереди, что сбивает график движения по всему маршруту.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.