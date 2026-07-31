В Новосибирске заведение Васабушка приостановило работу из-за санитарных нарушений

В Калининском районе Новосибирска судебные приставы опечатали суши-бар "Васабушка". Заведение на улице Богдана Хмельницкого, 28 будет закрыто на три месяца по решению суда.

Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены Ассорти суши и роллов с зеленым чаем

Причиной приостановки работы стали нарушения санитарного законодательства. В региональном управлении ФССП пояснили, что в заведении обнаружили проблемы с документацией и неудовлетворительную санитарную обстановку.

Параметр Данные Срок закрытия 90 суток Адрес объекта ул. Богдана Хмельницкого, 28 Владелец бренда ИП Камбаров Бехзод Муроджонович

Всего в Новосибирске работают три точки этой сети. В настоящее время доступ в помещение на Богдана Хмельницкого ограничен печатью приставов.

"В заведении нашли проблемы с документацией, не все в порядке оказалось и с санитарной обстановкой", — сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

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