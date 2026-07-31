В Новосибирске заведение Васабушка приостановило работу из-за санитарных нарушений

В Калининском районе Новосибирска судебные приставы опечатали суши-бар "Васабушка". Заведение на улице Богдана Хмельницкого, 28 будет закрыто на три месяца по решению суда.
Причиной приостановки работы стали нарушения санитарного законодательства. В региональном управлении ФССП пояснили, что в заведении обнаружили проблемы с документацией и неудовлетворительную санитарную обстановку.
|Параметр
|Данные
|Срок закрытия
|90 суток
|Адрес объекта
|ул. Богдана Хмельницкого, 28
|Владелец бренда
|ИП Камбаров Бехзод Муроджонович
Всего в Новосибирске работают три точки этой сети. В настоящее время доступ в помещение на Богдана Хмельницкого ограничен печатью приставов.
"В заведении нашли проблемы с документацией, не все в порядке оказалось и с санитарной обстановкой", — сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.