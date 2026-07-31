Губернатор Карелии сообщил о разрушении части покрытия набережной Петрозаводска

Часть брусчатки из малинового кварцита на набережной Петрозаводска не удалось сохранить при ремонте. Камень оказался вбетонирован в основание, поэтому при попытках демонтажа он просто разрушался.
Об этом сообщил губернатор Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, на некоторых участках материал не уложили отдельными плитками, а создали монолитную конструкцию. Извлечь такой камень без повреждений невозможно.
"На ряде участков материал не уложен как брусчатка, а замоноличен. Его невозможно извлечь, не сломав", — пояснил вице-премьер карельского правительства Виктор Россыпнов.
Несмотря на потери, значительный объем камня удалось спасти. Из 2800 квадратных метров покрытия очистили и восстановили около 1000 квадратных метров.
|Показатель
|Значение
|Общая площадь покрытия
|2800 кв. м
|Восстановленный объем камня
|~ 1000 кв. м
|Оценочная стоимость сохраненного кварцита
|10 млн рублей
Сейчас извлеченный материал находится на складах "Автоспецтранса". Власти планируют использовать его при дальнейшем благоустройстве городской среды Петрозаводска.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.