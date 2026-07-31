Глава Саяногорска сообщил об ограничении поставок топлива на заправочные станции города

В Саяногорске ограничат поставки дизельного топлива на заправочные станции. Причина — ремонт железнодорожного пути, из-за которого временно невозможно принимать топливо по железной дороге.
Городская администрация ищет альтернативные маршруты доставки, чтобы избежать дефицита. В первую очередь топливо будут направлять на обеспечение работы общественного транспорта и предприятий жизнеобеспечения.
"В ближайшие дни планируется ограничение поставок дизельного топлива на заправочные станции", — сообщил глава Саяногорска.
Сейчас власти координируют действия с региональными службами, чтобы ускорить подвоз горючего иным транспортом. О сроках восстановления железнодорожного сообщения в городе сообщат дополнительно.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.