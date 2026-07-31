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Глава Саяногорска сообщил об ограничении поставок топлива на заправочные станции города

Россия » Сибирь » Абакан

В Саяногорске ограничат поставки дизельного топлива на заправочные станции. Причина — ремонт железнодорожного пути, из-за которого временно невозможно принимать топливо по железной дороге.

Бензовоз на дороге
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензовоз на дороге

Городская администрация ищет альтернативные маршруты доставки, чтобы избежать дефицита. В первую очередь топливо будут направлять на обеспечение работы общественного транспорта и предприятий жизнеобеспечения.

"В ближайшие дни планируется ограничение поставок дизельного топлива на заправочные станции", — сообщил глава Саяногорска.

Сейчас власти координируют действия с региональными службами, чтобы ускорить подвоз горючего иным транспортом. О сроках восстановления железнодорожного сообщения в городе сообщат дополнительно.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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