Глава Саяногорска сообщил об ограничении поставок топлива на заправочные станции города

В Саяногорске ограничат поставки дизельного топлива на заправочные станции. Причина — ремонт железнодорожного пути, из-за которого временно невозможно принимать топливо по железной дороге.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензовоз на дороге

Городская администрация ищет альтернативные маршруты доставки, чтобы избежать дефицита. В первую очередь топливо будут направлять на обеспечение работы общественного транспорта и предприятий жизнеобеспечения.

"В ближайшие дни планируется ограничение поставок дизельного топлива на заправочные станции", — сообщил глава Саяногорска.

Сейчас власти координируют действия с региональными службами, чтобы ускорить подвоз горючего иным транспортом. О сроках восстановления железнодорожного сообщения в городе сообщат дополнительно.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов