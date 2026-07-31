Рабочие Челябинска начали прокладку тоннеля от улицы Косарева до станции Торговый центр

В Челябинске приступил к работе третий тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) для строительства метротрамвая. Щит, получивший имя шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой, будет прокладывать путь от остановки "Улица Косарева" до станции "Торговый центр" на линии "Север-Юг".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Ремонтные работы"

Технические параметры проходки

Работы ведутся на глубине от 10 до 43 метров. Щиту "Лидия" предстоит разработать более 31 тысячи кубометров грунта и смонтировать почти 15 тысяч тонн железобетонных конструкций.

Показатель Значение Длина правого перегонного тоннеля 1105 метров Количество колец обделки 738 штук Объем выработки грунта > 31 тыс. кубометров

Чтобы стройка не парализовала движение трамваев на проспекте Победы, рабочие оборудовали объездной путь вдоль стартового котлована. Габариты временной трассы: длина 70 метров, ширина до 17 метров и глубина до 10 метров.

Общий статус строительства линии

Линия "Север-Юг" общей протяженностью более 9 км объединит подземную и наземную инфраструктуру. В проект включены две подземные станции ("Площадь Революции", "Торговый центр") и три наземных пункта: "Улица Овчинникова", "Улица Косарева" и "Улица Каслинская".

Параллельно с новым щитом работают еще два комплекса на южном участке (от остановки "Улица Овчинникова" к станции "Торговый центр"), один из которых запущен в конце декабря 2025 года. Часть тоннелей прокладывают буровзрывным методом — этот объем работ выполнен на 96%, пройдено 3,59 км.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов