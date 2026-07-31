Рабочие Челябинска начали прокладку тоннеля от улицы Косарева до станции Торговый центр

В Челябинске приступил к работе третий тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) для строительства метротрамвая. Щит, получивший имя шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой, будет прокладывать путь от остановки "Улица Косарева" до станции "Торговый центр" на линии "Север-Юг".
Работы ведутся на глубине от 10 до 43 метров. Щиту "Лидия" предстоит разработать более 31 тысячи кубометров грунта и смонтировать почти 15 тысяч тонн железобетонных конструкций.
|Показатель
|Значение
|Длина правого перегонного тоннеля
|1105 метров
|Количество колец обделки
|738 штук
|Объем выработки грунта
|> 31 тыс. кубометров
Чтобы стройка не парализовала движение трамваев на проспекте Победы, рабочие оборудовали объездной путь вдоль стартового котлована. Габариты временной трассы: длина 70 метров, ширина до 17 метров и глубина до 10 метров.
Линия "Север-Юг" общей протяженностью более 9 км объединит подземную и наземную инфраструктуру. В проект включены две подземные станции ("Площадь Революции", "Торговый центр") и три наземных пункта: "Улица Овчинникова", "Улица Косарева" и "Улица Каслинская".
Параллельно с новым щитом работают еще два комплекса на южном участке (от остановки "Улица Овчинникова" к станции "Торговый центр"), один из которых запущен в конце декабря 2025 года. Часть тоннелей прокладывают буровзрывным методом — этот объем работ выполнен на 96%, пройдено 3,59 км.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.