Власти Тюменской области организовали 31 пункт вакцинации против гепатита А

Жителей Тюменской области, оказавшихся в зонах подтопления, призвали вакцинироваться от гепатита А. Прививки должны пройти члены семей пострадавших, люди, контактировавшие с ними, а также волонтеры и специалисты, ликвидирующие последствия паводка.

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"Гепатит группы А — очень серьезное заболевание, поэтому всем, кто не вакцинировался или вакцинировался более десяти лет назад, необходимо пройти эту процедуру", — отметила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Для иммунизации открыли 31 пункт. Найти ближайший из них можно через горячую линию 122. В регионе достаточно запасов препаратов как для взрослых, так и для детей.

Эпидемиологическая обстановка

Власти опровергли слухи о росте числа инфекционных заболеваний в регионе из-за разлива рек. По данным правительства области, количество случаев заражения напротив снижается, а число обращений в тюменские медучреждения остается на прежнем уровне.

"На самом деле, у нас в области идет даже сокращение инфекционных заболеваний. Контролируем прием пищи, приготовление этой пищи, все свои санитарно-гигиенические процедуры", — призвала Ольга Кузнечевских.

Группа риска Рекомендация Жители зон подтопления и их семьи Обязательная вакцинация от гепатита А Волонтеры и спасатели Обязательная вакцинация от гепатита А Привитые более 10 лет назад Ревакцинация