Власти Тюменской области организовали 31 пункт вакцинации против гепатита А

Жителей Тюменской области, оказавшихся в зонах подтопления, призвали вакцинироваться от гепатита А. Прививки должны пройти члены семей пострадавших, люди, контактировавшие с ними, а также волонтеры и специалисты, ликвидирующие последствия паводка.
"Гепатит группы А — очень серьезное заболевание, поэтому всем, кто не вакцинировался или вакцинировался более десяти лет назад, необходимо пройти эту процедуру", — отметила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.
Для иммунизации открыли 31 пункт. Найти ближайший из них можно через горячую линию 122. В регионе достаточно запасов препаратов как для взрослых, так и для детей.
Власти опровергли слухи о росте числа инфекционных заболеваний в регионе из-за разлива рек. По данным правительства области, количество случаев заражения напротив снижается, а число обращений в тюменские медучреждения остается на прежнем уровне.
"На самом деле, у нас в области идет даже сокращение инфекционных заболеваний. Контролируем прием пищи, приготовление этой пищи, все свои санитарно-гигиенические процедуры", — призвала Ольга Кузнечевских.
|Группа риска
|Рекомендация
|Жители зон подтопления и их семьи
|Обязательная вакцинация от гепатита А
|Волонтеры и спасатели
|Обязательная вакцинация от гепатита А
|Привитые более 10 лет назад
|Ревакцинация
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.