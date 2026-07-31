В Череповце начали строительство общежития для сотрудников металлургических предприятий. Рабочие приступили к забивке свай фундамента — всего в основание здания установят 401 сваю.
Проект финансируют из областного и городского бюджетов, общая сумма затрат составит 558,3 млн рублей. Сдать готовое здание планируют к декабру 2027 года.
|Параметр
|Данные
|Стоимость строительства
|558,3 млн рублей
|Количество свай фундамента
|401 штука
|Срок сдачи объекта
|Декабрь 2027 года
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