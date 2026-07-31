В Череповце начали строительство общежития для сотрудников металлургических предприятий

В Череповце начали строительство общежития для сотрудников металлургических предприятий. Рабочие приступили к забивке свай фундамента — всего в основание здания установят 401 сваю.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт здания

Проект финансируют из областного и городского бюджетов, общая сумма затрат составит 558,3 млн рублей. Сдать готовое здание планируют к декабру 2027 года.

Параметр Данные Стоимость строительства 558,3 млн рублей Количество свай фундамента 401 штука Срок сдачи объекта Декабрь 2027 года